景順料市場對美日再次入市有戒心 短期限制日圓下行壓力

日本財務省證實日本與美國當局於7月31日協同購買日圓以聯合干預匯市，為兩國自2011年日本東北大地震後，15年來首次共同干預日圓市場。景順資產管理（日本）全球市場策略師Tomo Kinoshita預計，市場對美日當局可能再次入市干預的戒備心理，將在短期內限制日圓的下行壓力。

景順指出，隨著7月底美元兌日圓逼近164日圓水平，兩國政府顯然對日圓進一步走弱的影響感到越發擔憂。日本當局可能擔心本幣持續貶值會加劇通脹壓力；美國方面則可能憂慮美元強勢會導致本國產品的出口競爭力下降，以及日本金融市場動盪若引發日本長期國債孳息率上升，可能會進一步推高美國的長期國債孳息率。

滙豐對日圓維持中性看法

另一方面，日本央行早前將基準利率維持於1厘不變，未有如部分市場人士預期般，在傳出隔夜干預日圓匯價後突然加息。滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，日本依然可能於12月再次加息四分之一厘，政策利率料於年底升至1.25厘，但提前於10月採取行動的風險有所增加，對日本股票、日本國債及日圓維持中性看法。

針對日圓而言，該行認為日本央行或需採取更為強硬的立場、建立更可信的財政紀律，以及推出針對性的資本流動措施，同時配合美元轉弱，才能重塑基本因素及市場預期，因此對日圓維持中性看法。

日本科技及金融股仍存機遇

日股方面，投資者持續偏愛由AI主題帶動的股票，以及受惠於利率上升及首相高市早苗推行增長型財政政策的銀行股，雖然整體環境大致利好，但市場估值還是偏高，目前12個月來年市盈率為17.4倍，較5年平均值的15.8倍高出約一個標準差。該行維持中性立場，但仍然認為國內再通脹所帶動的日本科技及金融股存在機遇。

此外，該行對日本國債同樣持中性看法。短期而言，預計市場將受消息主導，圍繞通脹指標、經濟增長數據、地緣政治局勢、財政發展及日圓走勢進行交易，估計各項因素拉鋸將使日本國債整體維持窄幅上落，不會出現持續的單向走勢。鑑於收益率大致反映了較強硬的政策預期，相信美國聯儲局政策改變，或當局進行大規模的外匯干預，方會引發日本國債市場走勢的重大變化。

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