前首爾市議員指控韓國總統政策室長 涉濫權推動槓桿ETF上市 

前首爾市議員李鍾培（Lee Jong-bae）今日（3日）表示，已向最高檢察院提出刑事指控，告發韓國總統政策室室長金容範，指控他涉嫌濫用職權、脅迫及以權勢妨礙業務，要求當局調查其是否向金融監管部門施壓，倉促推動單一股份槓桿ETF上市。

李鍾培指出，金容範今年1月接受傳媒訪問時曾表示，「納斯達克可以做到的事情，為何韓國不能做」，並要求金融監管部門研究引入單一股份槓桿ETF。訪問後，金融委員會主席李億遠隨即宣布，將允許推出追蹤單一股份每日兩倍回報的槓桿ETF，並加快修改相關附屬法例。

質疑選前倉促落實 導致投資者損手

這些單一股票槓桿ETF被認為加劇了市場波動，導致投資者遭受數十億美元的損失。李鍾培稱，自1月起，韓國金融委員會（FSC）一直在內部審查一項計劃，旨在於第二季完成法例修改及交易系統建設，並於下半年推出相關產品。他質疑，若沒有金容範的指示，相關制度未必會在選舉前倉促落實，投資者損失亦可能減少。

他同時質疑金融監管部門的處理方式，指金融監督院院長李燦鎮今年6月曾承認，相關產品當時確實是在較倉促的情況下籌備。

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