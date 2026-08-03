美日聯手干預非純匯率問題 憂日圓過弱影響美債 buy time等基本面改善｜拆局

美日雙方15年來首次聯合干預匯市行動，觸發日圓大幅造好，美元兌日圓周一（3日）曾一度急升逾1.5%至155.23水平；每百日圓兌港元亦重上「5算」水平。美國財政部長貝森特與日本財務大臣片山皐月接連發表強硬言論，預告隨時準備再次介入市場；美國總統特朗普亦公開批准行動，形容為「友誼的信號」。此外，高盛、隆奧銀行等多間機構指出，美日協同行動能在短線引發空頭平倉潮，為官方爭取時間。

日圓有望進一步走強

高盛策略師Kamakshya Trivedi發表報告指，若日圓匯率在未來數天出現回吐，美日當局極可能再度出手干預。高盛認為，干預是一項有效工具，可為當局爭取時間，等待基本面因素改善。

隆奧銀行（Lombard Odier）策略師李浩民表示，官方干預雖難以成為日圓趨勢的轉捩點，但在大量空頭平倉帶動下，本周日圓仍有望進一步走強。

Astris Advisory Japan策略主管Neil Newman亦補充，美日協同行動及美方罕有出售歐元買日圓的做法，凸顯兩國改變匯率趨勢的決心，因此市場應預期未來還會出現更多干預行動。

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憂日圓急挫 波及美債市場

此外，市場亦高度關注美方罕有直接插手日圓匯率的背後動機。瑞穗銀行倫敦資深外匯策略師中島正之分析指，美方考量早已超越純粹的匯率問題，市場正逐漸相信日圓過度疲弱已不再僅是日本單方面的事務，華盛頓核心顧慮在於，日圓急挫與日本國債市場劇烈波動，極可能對美國國債市場造成外溢效應。

美國外交關係協會高級研究員Rebecca Patterson亦提醒，日本目前正在拋售美債以籌集干預匯市所需的資金，若日本出現更大規模、更持久的資產配置轉移，將對美債收益率構成重大威脅，因此說服日本不要走到那一步，符合貝森特的利益。

扭轉弱勢仍需更鷹派幣策

事實上，日本央行上周以8比1的壓倒性票數決定維持利率於1厘不變，儘管該利率已是1995年以來最高水平，但相較美國聯儲局政策利率上限3.75厘，美日息差依然巨大。日本央行行長植田和男在議息後態度審慎，僅稱不排除未來加息可能，未有發出明確鷹派信號。

華僑銀行策略師Moh Siong Sim指出，在聯合干預持續進行下，若觸發市場止損盤，美元兌日圓不排除進一步下探至155以下，惟干預能否成功扭轉日圓弱勢，最終取決於日本央行能否配合轉向更鷹派的貨幣政策立場。