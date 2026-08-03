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煤氣提交香港五年規劃建議書 倡設「能源辦公室」及綠色認證樞紐

宏觀經濟
更新時間：10:25 2026-08-03 HKT
發佈時間：10:25 2026-08-03 HKT

香港中華煤氣（003）表示，全力支持政府展開首個五年規劃（2026 – 2030）諮詢並已提交建議書，涵蓋綠色能源轉型、創科及綠色金融等八大範疇，以助香港培育新質生產力與高質量發展，並更好對接國家「十五五」規劃大局。 

煤氣提出了五大重點建議，一是成立「能源辦公室」，圍繞三大策略方針如發揮香港優勢以融入國家全局、統籌資源以確保能源安全，以及聚焦氫能、綠色甲醇和可持續航空燃料（SAF）的商業化應用以引領綠色轉型。

二是善用香港國際樞紐優勢，完善港口綠色甲醇加注設施，並深化SAF「灣區生產、香港混合及應用」模式，同時建議建立新型綠色大宗商品交易體制，拓展綠色基礎設施REITs 等創新金融工具。

參考內地「零碳園區」理念

三是建議政府參考內地「零碳園區」理念，從頂層規劃將新能源融入北都藍圖：包括在新發展區引入智慧燃氣網及分布式系統以提升能源效益；推動工程項目以氫能及綠色甲醇發電模組取代柴油發電機，落實「綠色工地」；以及預留用地設立集充換電、加注油、氫及甲醇於一身的綜合能源服務站，全面引領交通低碳轉型。

四是牽頭建設與國際接軌的綠色燃料認證體系，依託業界獲發國家首批「全球可持續交通燃料評估證書」的經驗，打造「綠色認證樞紐」，並建議大專院校培育兼備綠能技術、金融、貿易及法規知識的頂尖複合型人才。 

五是建議政府精準鎖定氫能、綠色甲醇及SAF等關鍵技術，構建涵蓋「生產、科研、技術、市場」的戰略聯盟，加速科技成果轉化及商品化，同時支持綠色能源企業發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，將領先的綠色技術與卓越管理經驗推廣至中亞及其他「一帶一路」沿線國家，透過實質輸出「香港經驗」開拓國際版圖，提升香港在國家綠色戰略中優勢。
 

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