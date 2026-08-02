人行召開下半年工作會議 繼續實施適度寬鬆貨幣政策

中國人民銀行召開2026年下半年工作會議，分析當前形勢及部署下一階段工作。會議認為，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等多種貨幣政策工具，提供短、中、長期流動性，保持流動性充裕，引導金融機構大力支持實體經濟有效融資需求。

會議指出，完善短端利率調控機制，增加隔夜逆回購操作品種，收窄臨時隔夜正或逆回購操作利率區間；強化利率政策執行和監督，督促金融機構明示貸款綜合融資成本，保持社會綜合融資成本低位運行；做好市場溝通和預期引導；以及堅持市場在匯率形成中起決定性作用，人民幣匯率雙向波動。

聚焦擴大內需及科技創新

會議又指，加強金融「五篇大文章」工作統籌和政策落實，研究優化科技金融、綠色金融等統計和評價制度。聚焦擴大內需、科技創新和中小微企業等重點領域，下調結構性貨幣政策工具利率，增加科技創新和技術改造再貸款、支農支小再貸款額度並單設民營企業再貸款，合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具，拓展服務消費與養老再貸款、碳減排支持工具支持領域。

會議亦提到，金融支持融資平台債務風險化解取得顯著成效。從宏觀審慎角度監測、評估債市運行，加強債券市場監管執法。發揮兩項支持資本市場貨幣政策工具的作用，穩定和增強資本市場信心。重點區域和重點機構風險有序化解。宏觀審慎和金融穩定保障體系不斷健全。牽頭規範金融產品網絡營銷行為。

此外，優化企業境外放款、銀行境外貸款和人民幣跨境同業融資政策。創設境外央行回購工具。便利國際優質主體來華發行熊貓債，上半年熊貓債發行超過1,600億元人民幣。人民幣跨境支付體系建設取得積極進展。支持上海、香港國際金融中心建設。支持雄安新區、西部陸海新通道建設。深化外匯便利化改革，擴大跨境貿易高水平開放試點範圍。完善企業匯率風險管理服務。