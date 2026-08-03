人工智能債股重定價四部曲 三：四維定價理論非價格失真 而是市場定價權發生轉移｜陳新燊

引言：當估值公式從「用戶數×單用戶價值」變成「算力×生態×速度」

傳統互聯網企業的估值邏輯很簡潔：用戶數×單用戶價值=企業價值。中國互聯網企業曾因此享有巨大優勢——超過11億網民構成了無與倫比的規模效應。

但人工智能時代的估值邏輯正在發生根本性轉變。新的公式更接近於：算力規模×生態覆蓋範圍×技術疊代速度=企業價值。決定企業價值的不再是「你有多少用戶」，而是「你的基礎設施能夠支撐多大規模的智能經濟」。這解釋了為甚麼英偉達（Nvidia）不直接服務消費者，卻能成為全球市值最高的上市公司——它提供的GPU算力是整個AI經濟的基石。

估值公式的切換，意味著定價權的轉移。當市場還在用舊尺子丈量新資產時，價格的分歧便不可避免。這篇專欄，筆者利用自創《四維定價理論》框架，試圖理解為甚麼同一家公司的股價，在不同人眼裏可以差十倍。

一、多空雙方都在用不同的尺子量同一塊布

AI資本市場長久存在激烈的多空博弈。同一家龍頭企業，多方與空方都能拿出完整嚴謹的論證，估值判斷卻走向完全相反的方向。看多者看重AI對各行各業的改造潛力，認定當下估值匹配遠期成長空間。看空者聚焦高額負債、持續失血的經營性現金流，判定板塊堆積大量泡沫。

市場大多將這類分歧歸為持倉周期、認知水平、交易情緒等表層因素。真正的核心問題，是市場各方使用了互不兼容的定價邏輯。

具體而言，四類定價標尺並行共存：

第一類堅守當期財務數據與真實現金流，以實際經營狀況為基準；

第二類依托遠期盈利預期推演合理市值，用未來可能性定義當下價格；

第三類跟隨產業熱點敘事順勢交易，靠市場情緒賺取波段收益；

第四類直接參考全市場流動性水位配置資產，寬鬆階段加倉，收緊階段收縮。

四類標尺同時存在，不同群體依照自身標準給出估值，同一項資產自然出現巨大的價格認知偏差。資本市場不存在統一的標準答案，每一輪行情走勢，本質都是四類定價維度輪番掌握定價主導權的過程。

二、《四維定價理論》框架：基本面、預期、敘事、流動性

基於上述觀察，我提出一個簡化四維定價體系：基本面、理性預期、市場敘事、市場流動性。四個維度在不同產業周期階段交替掌握定價話語權。

基本面維度代表企業當下真實的經營數據——營收、凈利潤、資產負債率、現金流等硬性指標。它是資產最底層的價值底線，無論行情如何躁動，基本面都會劃定價格的長期底部區間。

理性預期維度聚焦企業中長期發展潛力，結合行業滲透率、技術疊代進度、市場份額變化預判未來盈利水平。這是成長類資產最核心的估值支撐。

市場敘事維度依托產業政策、技術突破、行業熱點形成行情催化。一段具備傳播度的產業故事，可以在短期快速推升板塊估值，也是近幾年AI行情頻繁沖高的主要推手。

流動性維度對應全球整體資金環境。美聯儲利率走勢、跨境資本流向、機構資金寬裕程度，直接決定市場整體估值水位。寬鬆階段所有資產享受估值抬升紅利，收緊階段同步承受估值壓制。

需要強調的是，市場很難出現單一維度獨立掌控定價的純粹環境，多數階段都是多個維度互相交織的混沌狀態。投資者若是執著於精準拆分每一段行情的主導因素，很容易陷入教條化分析的誤區。框架是認識市場的工具，不該成為束縛判斷的固化枷鎖。借助四維框架看懂定價權輪轉規律，遠比刻板對標理論模型更貼合實戰需求。

三、定價權順著產業鏈往下傳，像接力賽

定價權的輪轉會順著上下游產業鏈逐層傳遞。最先感知流動性變化的是最上游的硬件製造、算力芯片企業。訂單變化直接反映頭部科技企業資本開支計劃，流動性收緊最先壓縮硬件採購預算，上游業績率先承壓。

中游軟件服務、數據運營企業業績變化存在滯後性，依托上游訂單需求開展業務，基本面變動節奏慢於硬件端。下游AI應用服務商高度依靠市場需求熱度，敘事升溫階段業務快速擴張，熱度退潮後營收同步回落。產業鏈的時序傳導特徵，決定了AI板塊漲跌永遠呈現分層節奏。

更關鍵的是周期冷暖切換中定價主導權的規律性移交。行情上行周期，敘事與流動性掌握定價主導權，整條產業鏈全部享受估值抬升紅利。周期轉向下行時，流動性最先收緊，敘事熱度快速降溫，定價權慢慢移交至基本面維度。經營質量紮實、現金流穩健的企業價格抗跌屬性更強，依靠題材炒作生存的企業最先迎來估值大幅回調。

周期浪潮來去有先後，產業鏈不同位置的資產承受估值修正的節奏各不相同。這也是板塊內部個股走勢分化的重要誘因。

四、明斯基時刻Minsky Moment 不是突然來的，是四維依次崩塌的終點

借助四維定價框架，可以動態觀測行業距離系統性風險臨界點的遠近。明斯基時刻對應體系流動性斷裂、債務集中暴露的系統性風險節點，它的爆發從來不是瞬間事件，而是四個定價維度依次走弱、層層累加的結果。

流動性持續收縮時，企業再融資成本走高，債務付息壓力上漲，風險逐步累積。敘事褪去熱度後，市場無法依靠產業故事掩蓋基本面的疲弱，資產價格失去情緒支撐。理性預期跟隨資本開支下行不斷下調，市場對遠期盈利的樂觀預期持續降溫。最終基本面數據全面走弱，多重負面因素共振，行業逼近系統性風險臨界位置。

四維框架可以分層識別風險信號：流動性收緊是前置預警，敘事退潮是中期修正，預期下調是實質性利空，基本面惡化則是風險集中兌現。普通投資者不需要精準預判風險的具體到來時點，只需借助四維維度的逐項變化，逐步降低高風險資產持倉比例，抬高安全邊際，便可從容應對周期下行。預判精確時刻難度極高，提前依照信號調整持倉結構，是更為務實可行的應對方式。

五、實戰不是做數學題，是聽四個維度的風聲

原本繁雜的實戰流程可以適度簡化。無需搭建精細化的交易系統，只需把四維維度的變化作為持倉調整的參考依據。流動性寬鬆疊加行業景氣上行，可適度提高AI資產配置比例；流動性收緊、敘事熱度衰減，便逐步收縮高位題材倉位，向基本面紮實的龍頭標的傾斜配置。

我們應當客觀看待各類估值模型的作用。DCF折現模型能夠幫助梳理企業未來增長、現金流、潛在風險的各項假設，但受制於遠期變量過多，測算結果容易偏離真實市場走勢。單一估值方式存在固有短板，融合四維的定價方式，能夠更全面還原AI市場真實的定價邏輯，適配當下複雜多變的科技產業投資環境。

理論工具重在活用，貼合市場真實運行狀態，才是一套分析框架長久的價值所在。讀懂定價權的輪轉邏輯，便是讀懂市場漲跌最核心的密鑰。以多元視角審視資產，方能在混沌市場中守住長期判斷的定力。

結語：價格從未失真，只是定價權換了主人

市場常說AI板塊「估值失真」，但價格從來都是由交易出來的。所謂「失真」，不過是觀察者堅持用一把舊尺子丈量一個已經換了度量衡的市場。

當算力取代用戶成為估值的底層變量，當基礎設施取代流量入口成為價值的錨定點，定價權的轉移便不可避免。四維定價框架的價值，不在於預測精確的股價，而在於提醒我們：在按下買入或賣出鍵之前，先問自己——此刻掌握定價權的，到底是基本面、預期、敘事，還是流動性？

看清誰在定價，比爭論價格對不對，重要得多。

陳新燊

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