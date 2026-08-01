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路透社照片揭美國疑入市撐日圓 財長貝森特待辦事項：買50億至100億美元

宏觀經濟
更新時間：17:00 2026-08-01 HKT
發佈時間：17:00 2026-08-01 HKT

市傳日本、韓國和美國聯手干預匯價之際，路透社周五在大衛營（Camp David）內閣會議期間拍攝的一張照片顯示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一份「待辦事項」清單，指出他正在考慮由美國購入價值50億至100億美元的日圓。

路透社在貝森特肩後拍攝到「購買日圓（JPY）50-10 億美元」的待辦事項。 路透社
路透社在貝森特肩後拍攝到「購買日圓（JPY）50-10 億美元」的待辦事項。 路透社

這張照片是路透社在會議公開錄影/錄音階段，從貝森特的肩後拍攝的。照片中的記事本上寫著帶有底線的字樣「To Do」（待辦事項），下方則寫著「購買日圓（JPY）50-10 億美元」（Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil.）。

對於該記事內容，以及美國財政部周五是否已進行干預以協助支撐日圓匯率，美國財政部發言人未有回應。

美國多名官員周五在大衛營（Camp David）舉行會議。 路透社
美國多名官員周五在大衛營（Camp David）舉行會議。 路透社

傳財政部通知多家銀行進行干預

而在周五上午，即照片拍攝前約兩小時，路透社引述一名知情人士的消息報道，指財政部已通知多家銀行，可能會在周五干預日圓市場。

外界估計，日本當局於當地周五時間早上出手干預匯市，令日圓匯價一度大幅升值。日媒《朝日新聞》則表示日本官員證實有出手干預，而韓國官員回覆外電指，韓國正與美日保持密切協調，並將繼續合作。

G7於2011年311地震曾聯合行動

美國財政部已多年未有協助支撐日圓，對上一次是在2011年日本311大地震後，美國與其他七大工業國（G7）成員國採取了聯合協調行動。

美圓兌日圓周五收報157.4，單日升值1.3%；每百日圓則兌4.9755港元。
 

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