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沃什據報擬減少議息會議 FOMC議事規則僅要求每年4次會議

宏觀經濟
更新時間：09:54 2026-08-01 HKT
發佈時間：09:54 2026-08-01 HKT

據《紐約時報》報道，美國聯儲局（Fed）主席沃什（Kevin Warsh）正考慮降低例行貨幣政策會議的頻率。據報沃什在本周的聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議上提出了這項調整會議頻率的提議。目前，聯儲局決策者每年舉行八次為期兩天的會議，並於會後公布其政策決議。減少會議次數將是一項重大轉變。

聯儲局官員日前以9比3的投票結果維持利率不變。這項利率決議符合市場普遍預期，但沃什拒絕對此決策進行解釋，且未表態若通脹未能放緩他會否支持加息，受到不少市場人士批評。

沃什上任後改革動作多

沃什於今年5月執掌聯儲局，他早已釋出信號表明有意帶來其他變革，包括可能減少政策決議後召開記者會的次數。他早前又成立五個工作小組，以研議聯儲局執行貨幣政策可能做出的調整，涵蓋範圍從溝通、數據到聯儲局的資產負債表等領域。

事實上，在4月的參議院確認提名聽證會上，沃什被問及是否承諾至少每八周舉行一次 FOMC會議。沃什當時回應指，「相信法規要求每年至少召開四次會議，但四次是不夠的。因此，舉辦比這更多的會議是合適的。但我甚至還沒開始研究 2027 年及之後的會議時程表。」

FOMC已定明年會議日期

聯儲局已經排定了2026年餘下FOMC會議將於9月、10月和12月舉行，而2027年的日程亦已定下，不過據官方網站亦指出，每個會議日期均為暫定，須在對前一次會議上進行確認，這項規定早在沃什上任前已存在。

根據FOMC的議事規則，該委員會每年至少在華盛頓舉行四次會議，亦可舉行更多次。規則指出，會議應根據董事會主席的召集，或應委員會任何三名成員的要求召開。在經濟和市場動盪時期，例如2020年新冠疫情爆發初期，聯儲局也曾定期召開臨時的非常規會議。

聯儲局的利率決策委員會由12名成員組成：包括沃什在內的7名位於華盛頓的聯儲局理事會成員；擔任FOMC副主席的紐約聯儲行長；以及聯儲局12間地方聯儲銀行中的4位，該12人會每年輪流擔任具有投票權的4位成員。


 

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