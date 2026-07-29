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美國議息｜凌晨2時揭盅 今次被喻「最難預測」 市場料按兵不動 9月加息仍有懸念

宏觀經濟
更新時間：22:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-29 HKT

【美國議息/聯儲局/FOMC/沃什】美國聯儲局將於周四（30日）凌晨2時公布議息結果，市場在議息前預期今次繼續按兵不動，最快將於9月加息，機率接近八成。專家認為，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）上任後，局方政策取態非常模糊，形容是「最難預測的議息」，需特別關注議息後的決策理據。

有「聯儲局線人」之稱的傳媒人Nick Timiraos指出，今次是「最難預測的議息」之一，「無論他出哪種決定，都不太可能透露下一步行動的資訊」，指出沃什的沉默作風，至今未有交代其立場，即使多次承諾要結束過去五年的通脹，但至今未有令人信服的理據。他指出，是次議息後，需關注沃什對未來決策能否提供更充分的理由，並相信如果夏季的通脹數據持續降溫，聯儲局或會在9月仍然觀望。

相關文章：美聯儲本周議息恐放「鷹」 9月加息機會增 債息上升壓抑增長股表現

美國議息｜王良享：沃什作風不透明 資訊會更少

臻享顧問董事總經理王良享指出，以沃什上任後的作風及改革方向而言，將推動聯儲局運作越來越不透明，故相信今次議息後發放的訊息會更少，但認為聯儲局的決策始終以數據為本，目前通脹實際已出現放緩跡象，估計9月也未必會加息。他解釋指，美國通脹主要受油價推升，但核心通脹中的工資、租金、甚至部分運輸成本等，增幅已放緩或下降，相信聯儲局仍需再觀察至少連續兩個月的數據，才能作出決定。

「聯儲局線人」Nick Timiraos指出，聯儲局主席沃什（圖）作風沉默，至今未有交代其立場，形容今次是「最難預測的議息」之一。
「聯儲局線人」Nick Timiraos指出，聯儲局主席沃什（圖）作風沉默，至今未有交代其立場，形容今次是「最難預測的議息」之一。

美國議息｜趙文利：市場關心通脹 不代表儲局重啟加息

建銀國際首席經濟學家趙文利指出，美國早前公布的就業、消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI）數據，並未顯示就業市場或內需重新過熱，「市場重新考慮中東局勢推升通脹，並不代表聯儲局已準備重啟加息」，市場真正關注的應該是議息後鷹派程度，會否釋放進一步收緊政策的訊息。他又指，8月底的全球央行年會（Jackson Hole）將是進一步觀察沃什對貨幣政策框架的重要機會。

相關文章：聯儲局本周議息 城堡證券料或突發加息「以凸顯當局獨立性」

美國議息時間表

聯儲局議息日期 聯儲局議息結果 美國基準利率 香港跟隨加息/減息幅度 香港基本利率
2026年7月30日 待公布 待公布 待公布 待公布
2026年6月18日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4%
2026年4月29日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 
2026年3月18日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 
2026年1月28日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 
2025年12月11日 減0.25厘 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 
2025年10月30日 減0.25厘 3.75% - 4% 減0.125厘 4.25%
2025年9月18日 減0.25厘 4% - 4.25% 減0.125厘 4.5%

資料來源：聯儲局官網

美國議息｜下半年拆息料2.5至3厘上落

對於本港利率走勢，王良享認為，目前港元已逼近弱方兌換保證水平，一旦美國加息後，令港美息差拉闊，將觸發本港拆息（HIBOR）顯著抽升，銀行有需要上調最優惠利率（P）；但觀乎目前美國未有條件加息，預計1個月HIBOR在下半年維持在2.5至3%區間上落。

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