外匯基金上半年投資收入1347億元 受債券及海外股票收益推動 港股錄虧損

金管局公布，外匯基金在2026年上半年錄得1,347億元的投資收入，當中香港股票投資錄得虧損118億元，但其他股票投資收益537億元。

外匯基金投資中，上半年債券投資收益491億元，香港股票投資虧損118億元；其他股票投資收益537億元；而非港元資產外匯估值上調了343億元；以及其他投資收益錄得94億元。

2026年外匯基金支付予財政儲備存款與政府基金及法定組織存款的息率為4.8%，上半年相關費用分別為109億元及58億港元。

截至6月底，外匯基金的總資產為4.46萬億元，較2025年底增加3,024億元，而其累計盈餘為8,627億元。

余偉文：AI股下半年或調整 利率前景不明朗添波動

金管局總裁余偉文對於下半年表現，認為環球投資市場面臨多項不確定因素，與AI發展相關的資產價格已顯著上升，有市場人士開始關注相關資產價格會否出現大幅度調整並影響整體市場。他指出，在貨幣政策方面，美國聯儲局政策的走向，仍取決於當地通脹走勢及就業市場情況等不確定因素，而聯儲局近日減少提供前瞻指引，市場可能對不同數據的公布變得更為敏感，或會增加金融市場的波動。他表示，若地緣政治局勢再度升溫並干擾全球供應鏈及能源價格，也可能加深市場對通脹及利率前景的憂慮，此外匯率走勢變化頻繁，2026年上半年相關估值上調所帶來的投資收益未必可於下半年持續。

第二季投資氣氛改善

余偉文表示，儘管中東地緣政治的緊張局勢曾於3月份引發市場顯著波動，但隨着其後局勢回穩，市場氣氛於第二季度明顯改善。他指出，上半年全球金融市場整體表現大致向好，其中受人工智能（AI）相關投資需求帶動，半導體及科技硬件板塊表現尤其突出，美國股市及亞太區部分主要市場再創出新高；債券市場方面，由於國際油價曾經急升及供應鏈中斷，市場憂慮美國通脹會有所上升，美國國債收益率曲線在上半年普遍上移。

他表示，雖然香港股票投資因股市整體下跌而錄得虧損，但其他股票投資表現理想，整體股票投資仍錄得可觀收益；債券投資方面，美元債券收益率維持於較高水平，續為債券組合帶來穩健的利息收入。他續指，受匯率變動影響，外匯基金的非港元資產錄得外匯估值上調。

金管局作適當防禦性部署

他說，面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。他指，金管局會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。