美國傳調查越南中資工廠 質疑中企「洗產地」轉口 恐對越加徵關稅

美越貿易談判陷入膠着。據彭博引述知情人士報道，美國海關人員近日突擊檢查多間在越南設廠、具中資背景或與中國企業有聯繫的工廠，查閱文件、原材料來源及生產流程，以核實貨品輸美前在越南的增值比例，並調查是否涉及軟件知識產權違規。美國此舉或為追查中國企業會否利用越南轉口，以規避美國關稅的「洗產地」行為。市場亦憂慮美國政府或以調查結果為理據，擴大對越南貨品加徵關稅。不過，知情人士指出，當局至今未發現重大證據，能夠證明中國貨品違規經越南轉口輸美。

查是否僅改貼「越南製造」標籤

美方一直關注，部分中國貨品在運抵越南後，未經實質加工或僅作極少增值處理，便直接貼上「越南製造」標籤，再出口至美國，以規避對華關稅。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）本月初亦重申相關指控，指存在「純屬非法轉運」情況，即貨品運至越南後僅更換標籤便再行出口。

美越談判卡在轉口問題

美國與越南於去年10月達成貿易框架協議，其後一直磋商落實完整協議。知情人士形容，近期談判氣氛緊張，雙方在轉口貿易及其他非關稅壁壘問題上仍未能達成共識。

除打擊違規轉口外，美方亦要求越南加強保障美國知識產權、打擊貿易欺詐，以及配合處理製造業產能過剩問題。越南目前同時面對美國3項《貿易法》301條款調查，是唯一面對3項同類調查的國家。

美國於7月24日再以多個經濟體未有充分遏止供應鏈涉及強迫勞動為由，向包括越南在內的60個經濟體實施新關稅。越南外交部翌日回應，指有關決定未充分反映當地預防及打擊強迫勞動的實際情況和努力。

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