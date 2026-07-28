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加納考察團訪港拜會財庫局及港金所 張德熙：共建跨國「黃金走廊」

宏觀經濟
更新時間：14:24 2026-07-28 HKT
發佈時間：14:24 2026-07-28 HKT

加納土地及自然資源部部長 Emmanuel Armah-Kofi Buah、加納共和國駐中國特命全權大使 科喬·邦蘇及⁠加納共和國駐香港榮譽領事徐穎德等一行16人代表團訪問香港，展開為期多天的商貿考察，分別到訪財經事務及庫務局及香港黃金交易所（港金所），深化加納與香港在金融服務、黃金產業鏈發展及資源開發等領域的雙邊合作，積極響應「一帶一路」倡議，實現高質量互利共贏。 

代表團分別拜訪了財經事務及庫務局，獲副局長陳浩濂接待。雙方就推動跨國經濟增長、加強金融戰略對接及優化跨境投資環境等關鍵議題進行了深入交流，並探討了打造香港國際黃金交易中心的策略、助力加納資源產業升級的切入點。同日亦拜訪港金所，與港金所主席張德熙、行政總裁馮煒能舉行高層會談。會晤期間，雙方就構建區域及全球黃金市場新生態展開了前瞻性討論。 

推動黃金市場全方位對接

香港黃金交易所主席張德熙表示，港金所與加納代表團達成高度共識，雙方將致力於推動黃金市場全方位對接，期待共同構建一條無縫、高效且值得信賴的「黃金走廊」，為兩地的黃金生產商、精煉商、交易商及投資者創造可持續的商業價值，進一步鞏固香港作為國際黃金交易中心的地位。

下季再訪港展開全面對接

加納代表團透露，計劃於今年第四季度再度率團訪港，以及大灣區城市，屆時將就黃金交易機制細節、黃金衍生產品的應用與港金所展開全面的對接。期望未來能推動加納本土權威金礦機構與港金所合作，此舉將有助於加納金礦企業借助港金所的國際化平台，深化與全球行業夥伴的合作，將黃金原材料通過標準化生產與精煉，直接轉化為符合港金所標準的國際交割金條，實現「存金在港」發展多元黃金資產增值。 

加納為非洲最大的黃金生產國之一，擁有豐富的礦產資源與龐大的產能；近期積極推動黃金政策改革，致力儲存黃金及發展黃金產業的計劃。

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