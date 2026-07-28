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聯儲局本周議息 城堡證券料或突發加息「以凸顯當局獨立性」

宏觀經濟
更新時間：12:25 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:25 2026-07-28 HKT

隨著聯儲局將於本周議息，市場認為當局升息機會約為40%，惟城堡證券（Citadel Securities）預期，聯儲局或會出其不意地加息，以強化主席沃什（Kevin Warsh）在對抗通脹上的公信力，藉以顯示當局不再依賴事先釋出每一項政策信號。

市場再次低估聯儲局轉鷹程度

城堡證券宏觀策略師Frank Flight在報告中表示，市場可能再次低估聯儲局轉向鷹派的程度，並認為若聯儲局周三（29日）加息四分一厘，「將果斷終結前瞻指引時代」，同時凸顯聯儲局獨立性。

此外，Flight亦認為，本周加息將重塑市場對央行如何應對通脹的預期，影響將比等到9月更大。而意外加息除了可強化聯儲局對抗通脹的公信力以外，亦會影響企業定價決策及就業者的薪資訴求 ，有望在通脹進一步加劇前，降低未來加息幅度。

比特幣受累跌穿63050美元

此外，比特幣今日一度下跌3.2%，低見63,050美元，為11天以來最低水平；而以太幣則下跌3.87%。因加息憂慮蓋過近期《數字資產市場清晰法案》（Clarity Act）所帶來的正面勢頭，比特幣現貨ETF於7月23日及24日合共錄得超過4.65億美元資金流出，終止此前連續七個交易日的流入走勢。

Orbit Markets共同創辦人Caroline Mauron指出，除了加息預期的影響外，比特幣亦受到AI相關信貸風險等宏觀經濟因素衝擊，並預期下一個關鍵下行目標為62,000美元，而在60,000美元水平附近則料有強勁支持。

IG Australia分析師Tony Sycamore則持中立看法，認為比特幣必須持續突破並收市站穩於目前約72,001美元的200日移動平均線之上，方可消除中線下行風險，重振市場熱情，並帶動技術走勢轉向正面格局。

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