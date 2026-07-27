內地6月規模以上工業企業利潤按年升15.1% 升幅較上月放緩

國家統計局公布，內地6月規模以上工業企業利潤按年增長15.1%，升幅較5月放緩6個百分點，同時是去年12月後最低。若以1至6月份計，規模以上工業企業實現利潤總額39,479.9億元人民幣，按年增長18.7%，升幅較1至5月輕微放緩0.1個百分點。

國統局工業司首席統計師于衛寧解讀指，上半年規模以上工業企業營業收入按年增長6.5%，較首季加快1.5個百分點，帶動規模以上工業企業利潤按年增長18.7%，較首季加快3.2個百分點。從三大門類看，採礦業、製造業利潤分別增長33.5%、20.1%，較首季分別加快17.3個、1.0個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降4.2%。

上半年電子行業利潤大增97%

于衛寧續指，上半年人工智能與各領域加速融合，算力需求大幅增長，推動電子行業利潤按年增長96.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.5個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。其中，服務器、高性能工作站相關領域中，計算機整機製造、計算機外圍設備製造行業利潤分別增長689.3%、305.8%；電子器件製造領域中，集成電路製造、半導體分立器件製造行業利潤增長2579.5%、31.2%；電子元件及電子專用材料製造領域中，電子專用材料製造、電子電路製造行業利潤增長209.7%、26.9%。

新動能相關產業亦快速發展，帶動相關行業利潤增長較快。其中，非金屬材料相關行業中，再生橡膠製造、石墨及碳素製品製造行業利潤增長133.3%、61.0%；金屬材料相關行業中，鋁冶煉、銅冶煉行業利潤增長117.1%、53.9%；數據中心內部交互連接相關行業中，光纖製造、光纜製造行業利潤增長410.4%、39.8%；設備製造相關行業中，增材製造裝備製造、半導體器件專用設備製造行業利潤增長55.4%、18.7%。

外部環境仍複雜多變

此外，規模以上原材料製造業利潤按年增長71.7%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.8個百分點。從行業看，在銅、鋁等有色金屬產品需求向好等因素推動下，有色行業利潤增長99.4%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長4.7個百分點；在石油產業鏈條相關產品價格上漲推動下，石油加工行業按年扭虧為盈，化工行業利潤增長67.8%。

不過，他指外部環境複雜多變、國際大宗商品價格走勢仍具不確定性，工業企業還面臨市場需求不足、資金周轉壓力較大等問題。下階段，要全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進、因地制宜，在培育壯大新興產業、未來產業和改造提升傳統產業上持續用力，推進新舊動能平穩接續轉換，推動工業經濟高質量發展。

