日圓跌穿「4.8算」 找換店交易額增14% 分析：日央行或出手干預

日圓邁向兩個多月來最大單周跌幅，美元兌日圓收報163.856，逼近164關口；每百日圓兌港元昨日低見4.786，跌穿4.8算水平。坊間找換店兌換價格最平為每百日圓兌港元4.785，並有找換店指昨日「唱Yen」交易額較平日升14%。分析認為，美元強勢及油價走高加劇日圓貶值壓力，料圓匯短期首個關鍵下跌目標位為165，估計屆時日本央行會出手干預，但相信難以逆轉圓匯整體弱勢。

日官員：必要時採取行動

受中東緊張局勢升級影響，市場提升對聯儲局9月加息預期，日圓持續走貶。日本財務大臣片山皋月昨日對媒體再次強調，「必要時將果斷採取行動」。美國財政部在半年度外匯政策報告中表示，雖然美日息差正在收窄，但日圓仍持續疲弱，警告日圓過度波動非各方樂見，呼籲日本央行加息，又指貨幣政策正常化有助減低匯率過度波動。

小女孩找換店負責人表示，在日圓低迷下，昨日成交金額錄8億日圓，較平日多14%。

圓匯首個關鍵目標為165

獨立外匯分析師盧楚仁表示，美元持續強勢，疊加油價走高，雙重因素進一步加劇日圓貶值壓力，料圓匯短期首個關鍵下跌目標位為165，若該關口失守或將進一步觸達170。他又指，匯價跌至165附近時，日本央行或將出手放緩日圓跌勢，但認為相關干預措施僅能支持日圓短暫回升一、兩百點，投機資金隨後會再度拋售日圓，令匯價再度回落。

華僑銀行香港經濟師姜靜指，日本央行可能以較市場預期更快的步伐加息，惟對日圓支持有限。IG Australia分析師Tony Sycamore表示，在能源價格飆升、聯儲局鷹派立場導致市場重新定價以及日圓失去避險貨幣地位的背景下，日本官員準備干預匯價的言論，很可能被忽視，指「此時試圖支撐日圓，與在新幹線前面擋路無異」。

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