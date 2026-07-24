日圓兌港元續4.78算徘徊 美國加息預期升溫 圓匯或邁向165大關

日圓周四（23日）曾觸及163.99兌1美元的40年低位後，今日持續疲弱，美元兌日圓今早曾見163.94，每百日圓兌港元曾低見4.783。中東緊張局勢升級，國際油價重上100美元以上，提升了市場對聯儲局9月將會加息的預期，令美元走強，外界關注日圓將跌至165關口。

美元兌日圓最新報163.78，每百日圓兌港元報4.7875。

IG Australia分析師Tony Sycamore表示，在能源價格飆升、聯儲局鷹派立場導致市場重新定價以及日圓失去避險貨幣地位的背景下，日本官員關於準備干預或日本央行加快加息步伐的任何言論，很可能都會被忽視，他預計日圓將延續貶值，並向165關口邁進，「此時試圖支撐日圓，無異於擋在子彈頭列車前面。」

分析員注視日本當局應對

三菱日聯信託銀行駐紐約的外匯交易員Yuya Yokota表示，如果紐約期油升至每桶100美元，美元兌日圓可能升至164.5左右。隨著日圓兌美元匯率逼近164，市場參與者正密切關注日本當局將如何應對。

市場普遍預計，日本央行將在下周的政策會議上維持利率不變，彭博調查當中，半數經濟學家預計日本央行將等到12月才加息。