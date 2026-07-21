摩通戴蒙稱市場低估地緣政治及財赤風險 拒買股票及美債 「AI熱潮如當年科網泡沫」

摩根大通行政總裁戴蒙警告，投資者目前正低估全球經濟面臨的風險，並直言不會在現價水平買入股票或長年期美國國債。他接受外媒訪問時表示，市場並未完全反映地緣政治緊張局勢及財政赤字帶來的威脅，同時對近期熾熱的AI投資熱潮持審慎態度，將其與早年科網泡沫相提並論。

地緣政治風險或較預期大

戴蒙在訪問中指出，市場尚未充分反映地緣政治及財政威脅，包括俄烏戰爭、中東局勢、中美關係緊張、軍費增加，以及政府財政赤字持續擴大，均為全球經濟帶來風險，而且相關風險可能較市場普遍預期更大。

有關言論與投資者近期逐漸淡化戰爭、關稅及其他衝擊的取態形成對比，標普500指數今年以來回報接近10%，主要受消費開支持續、通脹回落及AI投資熱潮支持。同時，摩通及其他華爾街大行上周公布強勁季績，交易及投資銀行收入急升，反映美國經濟抵禦地緣政治動盪能力較預期強韌。

戴蒙亦承認，由於全球經濟對能源的依賴程度低於過往數十年，整體承受衝擊的能力有所提升。不過，他警告這並不能消除突發經濟轉折點的可能性，並形容「駱駝背上可能需要更多稻草才會引發轉折點，即使當前中東戰火重燃，或許仍不足以成為壓垮駱駝的那根稻草」。

財赤持續 最終或推高利率

他認為，美國財政赤字持續高企，最終將迫使市場面對現實，並可能促使利率進一步上升。他預期，隨着投資者要求更高回報，才願意為美國政府債務提供資金，美債孳息率或面對上行壓力。

被問及會否買入長期美國國債時，戴蒙直接回答「個人不會」。他估計，即使通脹回落至聯儲局2%的目標水平，10年期美債孳息率合理水平仍可能介乎4厘至4.5厘，意味債券價格幾乎沒有上升空間。

股票方面，戴蒙同樣保持審慎。他表示，如果個別股份屬於非常優質的投資，仍會考慮買入；但以目前估值而言，他不會買入整體市場。

AI贏家及回報未必符預期

談及AI投資熱潮，戴蒙將目前的巨額資本開支與互聯網發展初期相比。他相信，整體AI投資最終很可能帶來回報，就像互聯網改變經濟一樣，但實際贏家及回報時間未必符合市場目前預期。

他指出，互聯網熱潮初期的Yahoo及Netscape等大型企業其後逐漸淡出，Google及Facebook等最終贏家則較遲才崛起。他強調，AI投資即使最終成功，回報方式及實現時間亦「肯定不會如目前預期」。