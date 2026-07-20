AI成中國新增長引擎 貢獻GDP增長三分一 專家料助經濟保持韌性

全球掀起AI基建投資熱潮，帶動電子產品、半導體及數據中心硬件需求，並令AI產業成為中國經濟低迷期間的重要增長動力。據彭博引述市場分析公司凱投宏觀（Capital Economics）估計，今年第二季電子及資訊科技業貢獻中國經濟逾一半按季增長；若以按年計算，相關產業亦為GDP增長貢獻1.4個百分點，約佔整體4.3%增幅的三分之一。

拉動整條工業供應鏈

凱投宏觀經濟師Julian Evans-Pritchard表示，AI崛起成為中國經濟新增長引擎，有望成為今年餘下時間以至2027年經濟保持韌性的重要來源。中金公司早前亦估算，今年首四個月AI相關出口已為GDP增長貢獻1.1個百分點，佔比接近2025年的3倍。

彭博經濟研究估計，美國約四分之一AI開支最終流向境外，從而帶動亞洲區內貿易。與美國主要透過數據中心資本開支推動經濟不同，中國將受惠於AI投資對整條工業供應鏈的拉動。

彭博經濟研究又估計，高科技及綠色產業今年或佔中國GDP約五分之一，勢首次超越房地產相關產業。報道又引述北京大學金融學教授劉俏指出，AI相關產業目前約佔中國GDP的17%。

高盛分析師則發現，逾3,000家身處AI產業鏈的中國企業，業務涵蓋發電及電力設備、半導體、數據中心硬件、AI軟件，以及自動駕駛等AI應用。該行今年較早前發表報告稱，中國企業目前約佔全球AI相關收入的16%。

AI難完全抵銷經濟逆風

不過，凱投宏觀指出，AI帶來的增長並非解決中國整體經濟問題的萬靈藥，一旦全球AI投資熱潮減退，中國亦可能受到較大衝擊。

彭博經濟研究經濟師Eric Zhu亦認為，AI及科技進步有助緩解中國長期經濟增長放慢，但未必足以扭轉趨勢，原因是勞動人口萎縮、產業「內卷」及去全球化等逆風仍持續存在。