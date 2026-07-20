渣打對下半年香港股樓正面 內地貨幣政策適度寬鬆 料第三季降準

渣打舉行2026年下半年宏觀經濟展望記者會，渣打大中華及北亞區高級經濟師胡東安指出，香港近期股市出現小幅反彈，市場情緒有所修復，內地經濟基本面改善能夠形成傳導效應，因此對香港股市及樓市下半年行情維持正面看法。

1個月HIBOR料2.8厘水平 樓市復甦帶動消費

胡東安表示，香港經濟增長勢頭持續，反映蓬勃資本市場活動、內地旅客增長、由AI超級周期帶動的貿易增長，以及由樓市復甦所驅動的消費氣氛及就業市場改善。他認為，香港受惠於AI相關貿易支撐、外地商業活動與內地企業投資，以及本地經濟復甦與消費結構轉變三大因素，預測2026年香港GDP增長達4.3%，較去年的3.5%有所加快。該行指，在美國維持利率不變的預期下，預測本港1個月及3個月港元拆息（HIBOR）下半年分別處約2.8%及3%水平。

打擊違規跨境炒股影響料短暫

被問及早前中證監打擊違規跨境炒股，胡東安認為，對整體市場影響較為短暫，見到7月北水流入港股的金額較6月回升，投資者更願以正規渠道投資。

今年美息料不加不減

對於美國息口前景，渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，目前美國通脹回落速度偏慢，水平仍明顯高於目標，因此減息可能性極低；另一方面，儘管市場預期年底前可能加息一次，但鑑於通脹整體呈下行趨勢，勞動市場工資增長溫和，加息條件尚不充分。他指出，聯儲局新任主席沃什在加息態度上趨向審慎，不會輕易採取行動，故預期聯儲局將維持當前利率不變。

中國GDP維持預測增長4.6% 出口強勁

中國經濟方面，渣打對中國全年GDP增長預測將維持在4.6%。丁爽表示，中國當前經濟呈現「冰火兩重天」的格局，即內需偏冷，但供給端與出口表現強勁，預計月底可能明確加大逆周期調節力度，以「財政為主，貨幣為輔」，應對經濟下行壓力。

丁爽表示，中國GDP平減指數三年來首次轉正，標誌著通縮初步緩解，對消費和投資情緒帶來正面影響。而貨幣政策方面，他認為中國下半年貨幣政策料維持適度寬鬆，但有機會在今年第三季降準25點子。

人民幣匯率料6.75至6.85上落

人民幣匯率方面，丁爽表示，中國上半年出口強勁，進口增長超過26%，貿易順差接近歷史高位，為人民幣匯率提供了基本支撐。他指，隨著中國持續開放在岸資本市場，人民幣國際化提速，相信當局會繼續開放合法渠道容許資本雙向流動，並預計第三季末人民幣兌美元將處於6.75至6.85水平。

渣打將今年全球經濟增長預測由原本的3.4%下調至3%，主要反映中東衝突引起的不確定性，但相信有關風險已經見頂，環球經濟可以維持穩健增長。