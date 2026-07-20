印度盧比受累油價急升 匯價逼近歷史低位 央行入市干預

印度盧比匯率近日受國際油價急升拖累，再度逼近歷史低位，印度央行隨即介入外匯市場以支撐匯率。美元兌印度盧比最新報96.51水平，距離5月底創下的歷史低位96.9650僅一步之遙。

原油佔整體進口逾三分二

據彭博報道，受美伊戰爭影響，國際油價過去兩周累積升幅逾兩成，其中倫敦布蘭特期油周一更突破每桶90美元大關。由於原油進口佔印度整體進口超過三分之二，因此油價高企進一步加速外匯儲備的消耗。

政府吸外匯措施料效力有限

報道指出，為應對印度盧比弱勢，印度當局已於6月5日宣布放寬外資投資本地債券的規定，並鼓勵海外印度人存入美元，以吸引更多外匯流入。雖然措施曾帶動印度盧比於6月下旬一度反彈至約94.14，惟其後油價重拾升勢，美元需求回升，印度盧比再現貶值壓力。

巴克萊銀行策略師指出，印度政府及央行已呼籲銀行加強吸納海外僑胞的外幣存款，以緩和印度盧比跌勢，但預期未來一、兩個月相關資金流入僅為250億至300億美元，仍低於市場普遍預期的400億至500億美元。