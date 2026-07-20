美伊戰火再升級 布油重上90美元 分析：衝突範圍及時間或擴大

美國與伊朗衝突升級，霍爾木茲海峽附近船隻接連遇襲，科威特一個重要石油設施亦遭攻擊，伊朗表示，與美國之間的停火協議實際上已經崩潰，市場憂慮原油供應鏈將面臨更嚴重的干擾。消息刺激國際油價急升，布蘭特期油今早暫升2.3%至90.14美元，仍企於每桶90美元以上，創6月中以來最高；紐約期油則升約2%至83.48美元。

科威特石油設施受重創

據彭博報道，伊朗海軍周日截停4艘試圖途經該海峽「不安全航線」行駛的不明船隻，指責其無視警告。當局指其中兩艘船「發生事故並被逼停駛」，其餘兩艘則「放棄原定航線折返」。

美伊雙方連續一周互相攻擊，目標已由軍事設施擴大至橋樑、公用設施及港口，意味重返脆弱停火協議的希望渺茫。 科威特石油公司表示，伊朗上周六攻擊當地一個石油設施，造成嚴重損毀。

摩通：全球庫存幾無容錯空間

摩根大通指出，若不包括中國，全球石油庫存目前已降至歷史低位，令全球面對供應衝擊時「幾乎沒有容錯空間」。

MST Marquee高級能源分析師Saul Kavonic表示，近期密集攻擊顯示，衝突範圍及持續時間均可能進一步擴大。若區內更多石油基建遇襲，或也門胡塞武裝成功阻礙紅海航線，油價升勢可能進一步加速。