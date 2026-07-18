外管局擬推一籃子政策 提升跨境投融資便利

國家外匯管理局資本項目管理司司長肖勝在國新辦記者會上表示，爭取盡快發放新一輪合資格境內機構投資者（QDII）額度，近期正在抓緊推進相關準備工作，更好支持和服務境內居民真實合規的境外證券投資需求。他指出，2026年以來，面對新形勢、新變化，外管局在廣泛調研銀行企業等經營主體需求的基礎上，結合資本項目高水平開放進程，擬再推出一籃子政策，進一步提升跨境投融資便利化水平。

爭取盡快發放新一輪QDII額度

國家外匯管理局國際收支司負責人趙玉超說，前5個月，外資來華各類投資淨增加約1600億美元，明顯好於去年同期，這既包括直接投資、證券投資，也包括中國吸收的境外存款和貸款。趙玉超提到，未來外商來華投資有望延續向好態勢，一是中國產業優化升級和科技創新將不斷帶來新的投資機會，其次中國穩步擴大制度型對外開放，健全外商投資服務保障體系，優化金融領域互聯互通機制，為外資來華投資營造更加便利政策環境，另外近年來國際形勢複雜多變，中國經濟韌性增強，人民幣幣值穩定，將為全球資本分散配置提供更多選擇。

國家外匯管理局副局長李斌透露，國家外匯局始終堅持促便利和防風險相結合，堅決守好開放條件下的安全底線，持續完善「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架，在必要時強化逆周期調節和預期引導，維護外匯市場平穩運行，防範系統性風險。



