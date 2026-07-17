人行本周逆回購淨投放逾1.9萬億元 創3年半高

人民銀行今日開展4505億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，200億元逆回購到期，單日淨投放4305億元，為連續5日淨投放。總結全個星期，人行凈投放19,015億元，規模創2023年1月來最大。

此外，人行在周三（15日）開展了1.4萬億元6個月期買斷式逆回購操作，期限184天，市場機構測算本次為加量續作，凈投放約5000億元，是今年3月份以來首次增量。東方金誠首席宏觀分析師王青日前指，買斷式逆回購有望持續加量續作，支持政府債券發行和銀行配套信貸投放，相信是下半年貨幣政策加大逆周期調節力度的一個重要發力點。

人行副行長鄒瀾日前表示，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機，加大逆周期和跨周期調節力度。

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國家統計局日前公佈，中國第二季GDP按年升4.3%，為3年半以來最弱，並低於今年官方設定的4.5%至5%的目標區間。外界關注，本月的政治局會議會否推出經濟刺激政策。