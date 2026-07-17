Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人行本周逆回購淨投放逾1.9萬億元 創3年半高

宏觀經濟
更新時間：11:37 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:37 2026-07-17 HKT

人民銀行今日開展4505億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，200億元逆回購到期，單日淨投放4305億元，為連續5日淨投放。總結全個星期，人行凈投放19,015億元，規模創2023年1月來最大。

此外，人行在周三（15日）開展了1.4萬億元6個月期買斷式逆回購操作，期限184天，市場機構測算本次為加量續作，凈投放約5000億元，是今年3月份以來首次增量。東方金誠首席宏觀分析師王青日前指，買斷式逆回購有望持續加量續作，支持政府債券發行和銀行配套信貸投放，相信是下半年貨幣政策加大逆周期調節力度的一個重要發力點。

人行副行長鄒瀾日前表示，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機，加大逆周期和跨周期調節力度。

相關文章：人行指加大逆周期和跨周期調節力度 實施適度寬鬆貨幣政策

國家統計局日前公佈，中國第二季GDP按年升4.3%，為3年半以來最弱，並低於今年官方設定的4.5%至5%的目標區間。外界關注，本月的政治局會議會否推出經濟刺激政策。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
19小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
2小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
19小時前
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
即時中國
4小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
17小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
17小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
3小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
22小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光 盡褪明星光環親切如街坊 移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
2小時前