馬曼婷傳擔任英國財相 英鎊指數升至一年高 兌港元升至10.6算

英國政壇人事變動刺激英鎊上升，市場傳出即將出任的首相貝安德（Andy Burnham），將任命馬曼婷（Shabana Mahmood）為新任財政大臣，馬曼婷現為內政大臣。彭博英鎊指數周三（15日）升至一年來最高水平。

據彭博英鎊指數顯示，該匯率一度上漲1%，觸及2025年7月2日以來新高，並於周四（16日）亞洲開市時段維持接近水平。 英鎊兌港元今早曾升至10.6166，見約2個月高位。

英國《金融時報》引述三名獲悉決策的人士報道，貝安德已選定馬曼婷掌管英國財政部。不過貝安德的發言人表示，尚未作出最終決定，預計下周一（20日）有定案。

大增政府開支憂慮降低

英鎊突然走強，反映投資者對新政府核心人事安排的不確定性有所紓緩。澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill表示，馬曼婷出身於工黨內藍色陣營（Blue Labour），該派別在社會及財政政策上較為保守，有助降低市場對政府大舉增加開支的憂慮。

受消息帶動，英國國債周三同步上揚，10年期國債收益率下跌4個基點至4.94厘。英鎊兌美元過去一個月累計上升0.7%，是主要貨幣中升幅最大者。