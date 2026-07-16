李小加看淡傳統大金融 AI 賦能重塑小微投資格局

滴灌通創始人及主席、港交所（388）前行政總裁李小加出席2026新浪財經全球資本峰會時指出，傳統依賴大機構、大電網式的「大金融」模式已無法適應當前由無數小微企業支撐的普惠消費經濟。他宣佈，滴灌通將於8月3日成立五周年之際「再次出發」，並強調過去兩年探索小微金融末梢的陣痛中，AI技術的爆發成為解決小微投資經濟可行性、實現「末梢發電」的關鍵能源。

李小加表示，在全球經濟特別是中國、印度及拉丁美洲等新興市場，崛起的中產階級和龐大的人口正推動消費經濟轉型。當前的生意不再單靠大公司支撐，而是由大量小微企業構成底座。他以黃仁勳最新透露晶片銷售已開始轉向「收入分成」（revenue-based）為例，說明微觀經濟體已釋放巨大能量，但傳統金融體系卻無法觸及。

李小加用人體結構作比喻，指中國擁有強大的基礎設施（骨骼），以及豐富的消費經濟（肌肉），金融體系則是血液。互聯網與數字化革命已讓「神經網絡」（數據）和「毛細血管末梢」（支付體系）暢通，買一棵蔥都能走通，但金融「血液」卻因塊頭太大、合規與運作成本過高而無法流入末梢。

李小加回顧，滴灌通創業的初衷就是要把「血塊打碎」，不拘泥於傳統的股或債，而是將投資打碎到「合同層面」。他稱，滴灌通過去花了44億元人民幣的自有本錢投入微觀市場，證明了這種非股非債、高度分散的聯營合同模式絕對可行，且能看清風險。

然而，他也坦言，過去兩年滴灌通經歷了「非常黑暗、痛苦的兩年」。主要原因在於，團隊完全低估了在末梢端捕捉和評估微小合同的運營成本。「我們幾萬塊錢的投資，如果靠幾個人去討論、寫方案、談合同，完全可以做成，但是沒有經濟的可行性。」由於缺乏微端發電的「能源」，項目難以實現規模化啟動。

李小加強調，AI時代的到來為此帶來了解決方案。借助AI技術，系統能以極低成本在數以萬計的末梢市場完成標的描述、合同評估和認知對接，解決了小微投資的經濟可行性問題。他預告，滴灌通將於8月3日五周年之際，展示以AI技術為支撐的全新出發。