梁振英倡金發局升格 專責引進國際資本做大港金融優勢

全國政協副主席梁振英出席2026新浪財經全球資本峰會時提出建議，將現有的金融發展局，升格為類似貿發局的法定機構，在現行金融監管架構之外，專責推動國際資本落戶香港，以放大香港作為國家國際金融中心的效能。

梁振英認為，在國家邁向金融強國的過程中，香港不可或缺。除了金發局升格的建議外，他亦提出，香港要做好「國家所需、香港所長」的落地銜接，清晰向內地解釋香港各類金融工具的作用，同時主動對外講好「一國兩制」的香港發展故事，加強內地與國際市場之間的資訊互通。

梁振英指出，國家正大力發展科技、綠色、普惠及數字金融，現代產業體系的建設正衍生出龐大的長期投資需求。他稱，由「十二五」至「十五五」，中央已連續二十年在五年規劃中，明確支持香港鞏固並提升國際金融中心地位。「香港既是中國的國際金融中心，也是國際的中國金融中心，更是全球離岸人民幣資金池。」

梁振英指出，香港的金融優勢有《基本法》作長遠法律保障，確認港元自由兌換、不設外匯管制、資金自由進出。憑藉高度開放的市場、完備的金融基建，以及建基於法治和誠信的國際信用，構成了香港獨特的競爭底氣。

他回顧上世紀90年代的歷史，當時市場曾質疑香港的上市競爭力不及台灣，惟歷經多年耕耘，香港現已成為內地企業境外集資的首要平台。自1993年青島啤酒赴港上市起，香港逐步搭建起內地產業與國際資本的連接通道，在兼顧國家融資需求與金融安全之下，擔當起融通內地與全球市場的關鍵角色。