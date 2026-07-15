香港搶佔黃金定價權｜馬行空

香港特區政府7月7日宣布香港黃金中央清算及結算系統正式啟動試運營，為構建全鏈條黃金交易生態圈奠定了重要基礎。政府推出了八項協同措施，具體包括：與上海黃金交易所推出首階段實物聯通機制、推出全新HAU價格代碼、擴充倉儲容量及提升精煉產能、豐富黃金投資產品、稅務優惠、協調保險安排、增加強積金投資黃金ETF的彈性，以及成立業界主導的行業協會。

一、 打造現代化全鏈條黃金交易生態圈

港金結算公司推出八項精準配套措施，來源：香港特別行政區政府新聞公報

截至2026年6月，全球交易所可交易黃金庫存約1.5萬噸，其中倫敦持有9392噸，紐約880噸，香港目前僅約200噸。香港正通過建設超過2000噸的儲存能力，快速補齊亞洲在黃金倉儲上的短板。香港和上海的黃金實物聯通機制允許在香港場外市場和上海黃金交易所場內市場實現雙向劃轉和存取，讓兩地市場真正聯通，預計此舉將提升香港在全球黃金市場中的整體競爭力。

世界黃金協會數據顯示，2025年全球黃金市場日均交易額約3731億美元，倫敦場外市場以1,618億美元的規模獨佔鰲頭，佔比約43.4%；紐約商品交易所期貨市場貢獻1,312.5億美元，佔比約35.2%；上海黃金交易所和期貨交易所合計約649.7億美元，佔比17.4%。三者合計佔全球交易量的96%，形成「三足鼎立」的格局。上海和香港的實物黃金聯通後預計可以提高上海的黃金交易佔比。

除了這些措施外，政府還引入證券公司、礦業公司、黃金精煉廠、珠寶商、科技企業一起參與到香港黃金交易生態圈的建設。目前點金國際已在大埔工業區斥資1.5億美元推進新精煉廠的建設，預計2026年底就會落成。目前公司通過與深圳工廠來料加工的方式參與香港黃金市場。這些機構完整地覆蓋了黃金全產業鏈，從清算基礎設施到上下遊產業鏈的完整閉環正在形成。不僅為當前系統試運營提供堅實支撐，更為香港提升亞洲交易時段黃金定價影響力創造了有利的條件。香港政府這一輪布局的速度遠超慣常的政策節奏！

二、 高層支持下的高效推進

從時間線看，香港黃金市場的建設進程呈現出前所未有的高效。

2024年10月16日，香港《2024年施政報告》提出，香港將憑借地緣政治環境下安全穩定的優勢，吸引國際黃金現貨在港儲存，並推動相關交易、清算與交割業務，逐步打造國際黃金交易中心。

2024 年 11 月，中國人民銀行重啟增持黃金，至今沒有間斷。

2025年6月，上海黃金交易所正式啟用香港首個離岸國際板指定倉庫，並上線可在香港交割的黃金交易合約。

2025 年9月17日，香港《2025年施政報告》明確，支持機場管理局及金融機構拓展黃金倉儲設施、以三年內超越2000噸為目標打造區域黃金儲備樞紐、建立香港黃金中央清算系統，並邀請上海黃金交易所參與，為未來與內地市場互聯互通做好準備。

2026年7月，香港黃金中央清算及結算系統正式啟動試營運。

從政策吹風到試運營僅用了不到兩年的時間，在香港的重大政策推進中實屬罕見。如此高效的執行節奏不難看出中央層面的推動與資源傾斜。

為甚麼中央層面大力推動香港黃金市場發展？我認為主要基於兩大戰略考量。一是黃金的國際貨幣屬性持續上升。截至2025年底，黃金在全球官方儲備資產中的佔比已升至27%，超過美國國債成為全球官方儲備第一大資產。全球央行普遍優化儲備結構。

黃金在全球外匯儲備中的份額超過美債，來源：世界黃金協會

二是全球黃金消費中心正加速東移。1980 年，北美和歐洲的黃金消費需求佔全球的 68%。之後這一比例持續下跌，1990年回落至38%，2000年進一步萎縮至28%，2010年27%。相反，東方的黃金需求在不斷上升，2010 年中國和印度的實物黃金需求佔比達到51%，之後一直維持在這一高位。2026年第一季度世界黃金協會數據顯示，中國大陸黃金消費佔全球的28.4%，印度佔22.1%，兩國合計超過50%，若統計整個亞洲，這一比例更接近70%。

中國和印度過去30年黃金需求佔全球比例，來源：世界黃金協會等

即便實物黃金消費中心轉移到亞洲，但是黃金的價格發現和交易基礎設施仍集中在倫敦與紐約，這一基礎設施缺口成為香港爭奪黃金定價權的天賜良機。新加坡也已意識到這一機遇，新加坡金管局主席顏金勇稱，將於2026年10月推出中央銀行黃金儲存服務，年底建立場外交易黃金結算系統，2027年起逐步開展銀行間交易，同時探索推出實物交收的黃金期貨合約並提供稅收優惠。我們認為新加坡在這一輪競爭中難以贏下香港，其根本原因在於它缺乏香港背靠中國大陸的政策與資源優勢。

中國人民銀行行長潘功勝 7 月 7 日在「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」上明確表示，中國人民銀行將支持香港黃金市場發展、促進兩地黃金市場互聯互通，並進一步明確將中國的外匯儲備更多配置到香港金融市場。這意味著中國現有的3.4萬億美元外匯儲備可用於支持香港黃金市場發展，為香港黃金市場提供了最堅實的後盾和信心支撐。同時央行支持香港推出離岸人民幣國債期貨、擴大人民幣業務資金安排規模、增加債券通投資額度，以及擴大人民幣債券作為合格擔保品的適用範圍等。香港交易所也明確正在開發人民幣黃金期貨合約。這些安排共同指向同一個方向：為人民幣在國際貨幣體系中贏得更大空間奠定基礎。

三、 美國的兩難決策

香港黃金中央清算系統的推進，正將美國置於一個尷尬的處境。若美國試圖阻止香港掌控黃金定價權，它就必須在市場上出借黃金以壓低黃金借貸利率。若市場對實物黃金的需求持續增加，它還不得不增加黃金實物供給。考慮到美國20 世紀80 年代以來美國官方從未出售過黃金，亞洲市場對黃金的實物需求將不可避免的推高金價，金價越高，對於美元的全球主導貨幣地位就越不利。

若美國任由香港逐步掌握黃金定價權並囤積大量實物黃金，這些黃金很可能成為人民幣的重要儲備資產，人民幣將實質上與黃金間接掛鉤，這同樣不利於美元的國際貨幣地位。畢竟黃金是全球公信力最強、接受範圍最廣的傳統價值載體。

美國如何在不消耗自身黃金儲備的情況下壓低黃金價格、降低黃金持有成本，這的確是個難題。美元這一困境的本質是人民幣與美元的國際貨幣主導權之爭。香港又一次站在了全球金融市場的風口浪尖。