人行指加大逆周期和跨周期調節力度 實施適度寬鬆貨幣政策

人民銀行副行長鄒瀾表示，人行將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機，加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需、優化供給，增強經濟發展內生動力，不斷鞏固拓展經濟穩中向好的勢頭。他又指，將實施好適度寬鬆的貨幣政策，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。

鄒瀾：人行工具箱豐富 包括降準

鄒瀾指出，人行的工具箱非常豐富，包括存款準備金、逆回購、中期借貸便利（MLF）、國債買賣等，並指出降準主要側重於投放長期流動性，逆回購、中期借貸便利側重於投放短中期流動性，「央行會根據流動性管理需要，適當選擇並合理搭配這些工具。」

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增加隔夜逆回購操作頻率

他稱，下一步人行將繼續平穩有序推動貨幣政策工具操作框架的改革完善，更好引導市場隔夜利率在政策利率附近平穩運行，同時結合一級交易商需求，研究逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，並與市場做好溝通。

「不宜根據單次操作量多少判斷政策取向」

對於公開市場操作，鄒瀾表示，人行會統籌考慮多種因素變化，合理安排公開市場操作的品種和規模，有時回籠、有時投放，最終是保持流動性總量處於合適水平，從而促進短端利率在政策利率附近平穩運行。他指出，某一次的操作量多少是服務於流動性總量調控的需要，不宜根據單次操作量的多少來判斷央行的政策取向，並指相對於央行的操作量，短端市場利率水平是一個更適宜的觀測指標。

在利率方面，他指，人行將根據宏觀經濟運行情況、物價走勢和宏觀調控的需要，引導調控好利率水平，促進社會綜合融資成本低位運行。

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人民幣料雙向波動

對於人民幣走勢，鄒瀾稱，人民幣兌美元匯率較去年底升值3%，目前處於6.8附近，大致處於近年中值，預計人民幣匯率將雙向波動。他指，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。