中國6月新增人民幣貸款1.61萬億遜預期 M2增速回落至8%
更新時間：16:39 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:39 2026-07-15 HKT
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人民銀行公布，上半年新增人民幣貸款累計10.72萬億元（人民幣，下同），其中6月約1.61萬億元，遜於市場預期。
M1較去年增長4%
數據指出，截至6月底人民幣貸款餘額282.63萬億元，按年增長5.2%。貸款結構上，上半年住戶貸款減少3,668億元，其中短期貸款減少5,881億元，中長期貸款僅增加2,212億元；而企事業單位貸款則增加11.13萬億元，其中短期貸款增加4.59萬億元，中長期貸款增加5.55萬億元，票據融資增加8,143億元，非銀行業金融機構貸款減少4,223億元。
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另一方面，6月底廣義貨幣（M2）餘額356.71萬億元，按年增長8%，低於預期的8.5%，增速亦較5月的8.6%回落；狹義貨幣（M1）餘額118.48萬億元，按年增長4%，兩者差距仍維持較闊水平。流通中貨幣（M0）餘額14.74萬億元，較去年同期增長11.8%。
上半年人幣存款增17.76萬億
存款方面，上半年人民幣存款增加17.76萬億元，其中住戶存款增加7.58萬億元，非銀行業金融機構存款增加4.65萬億元，財政性存款增加9,715億元。月底人民幣存款餘額346.44萬億元，按年增長8.2%。
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6月社融規模增量3.36萬億 低過預期
此外，上半年社會融資規模增量累計為20.84萬億元，單計6月為3.36萬億元，低過市場預期，按年亦減少20.5%。上半年對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.76萬億元，按年少增1.98萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1,609億元，按年多增2,247億元。
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