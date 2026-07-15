內地上月70大中城市新建住宅售價按年跌3.3%

國家統計局公布，6月份70個大中城市商品住宅售價指數。據路透測算，6月70個大中城市新建住宅價格，按年跌3.3%，上月跌3.5%，已連跌36個月；按月下降0.1%，較上月0.2%的跌幅有所收窄。

國家統計局數據顯示，四大一線城市中，上海新建住房按年錄得增長3.1%，跑贏其他一線城市。其中，上海、深圳、廣州新房價格按月分別升0.3%、0.3%及0.2%，北京則跌0.3%。

另外，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月上漲城市有20個，較上月增加4個，為2025年5月以來最多。惠州、徐州以0.4%漲幅領跑，杭州、寧波、廈門等漲0.3%。

二手住宅方面，一線城市二手住宅銷售價格按月漲幅小幅回落至0.3%，二三線城市按月則錄得下降。同比看，一線城市二手住宅價格按年下降4.9%，降幅較上月收窄0.9個百分點。