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中國上季GDP增長4.3%遜預期 增速3年半最慢 分析：刺激政策或加快出台

宏觀經濟
更新時間：12:20 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:17 2026-07-15 HKT

據國家統計局公佈，中國上半年GDP按年增長4.7%；第二季GDP按年升4.3%，為3年半以來最弱，並低於今年官方設定的4.5%至5%的目標區間，以及市場原先預期的4.5%。而第一季GDP增長率為5%。外界關注，本月的政治局會議會否推出經濟刺激政策。

上半年固投跌5.7%超預期

另外，國統局同日公布「三頭馬車」數據，6月份規模以上工業增加值按年增長5.3%，增速較上月加快0.8個百分點，高於市場預期的4.7%，上半年按年增長5.4%；而6月社會消費品零售總額4.3萬億元人民幣，按年增長1%，由跌轉升，上月為下降0.6%，上半年按年增長1.3%。至於上半年固定資產投資錄得22.64億元，按年下降5.7%，遜市場預期的下跌4.9%，是2020年5年以來最大跌幅。當中，基礎設施投資下降2.4%，製造業投資下降1.2%，房地產開發投資下降18%。

至於上半年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。6月份全國城鎮調查失業率為5.0%，比上月下降0.1個百分點。

關注政治局會議會否推新政策

中國第二季GDP遜市場預期，外界關注本月底舉行的政治局會議，會否加大公共支出，以確保年度增長目標得以實現。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，投資收縮是第二季GDP疲弱的主因，他說中國在下半年仍需出台支持增長的政策，最好在第三季度結束前完成，「七月的政治局會議是我們密切關注的事件。」

渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽表示，在已批准的預算下，內地仍有空間加快財政支出以支持基建投資，「我們認為政府將優先落實現有政策。」

雖然上半年GDP增長4.7%仍在官方設定的目標範圍內，但總理李強在早前表示並未排除出台額外刺激的可能性，呼籲「準備和研究更多政策」。

或加快落實財政刺激政策

彭博經濟學家Chang Shu及Eric Zhu相信，內地下半年政策節奏急需調整。「至少，決策者可能會加快落實三月承諾的財政刺激。更多貨幣寬鬆的理由也在增強。」

國統局：國民經濟運行處合理區間

國統局表示，上半年國民經濟運行在合理區間，新質生產力培育壯大，高質量發展向新向優，但外部不穩定不確定因素較多，國內供強需弱矛盾突出，經濟向好基礎還需鞏固。下階段堅持穩中求進、提質增效，加大逆周期和跨周期調節力度，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力建設強大國內市場，加緊培育壯大新動能，加力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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