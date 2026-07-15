中國上季GDP增長4.3%遜預期 國統局：上半年國民經濟運行在合理區間

據國家統計局公佈，中國上半年GDP按年增長4.7%，第二季GDP按年升4.3%，為逾3年來最弱，並低於今年官方設定的4.5%至5%的目標區間，以及市場原先預期的4.5%。而第一季GDP增長率為5%。

上半年固投跌5.7%超預期

同日公佈的首6個月固定資產投資，按年下降5.7%，跌幅超過預期。社會消費品零售在5月下跌0.6%後，意外增長1%。上月規模以上工業增加值則上升5.3%，勝市場預期。

另外，上半年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。6月份全國城鎮調查失業率為5.0%，比上月下降0.1個百分點。

國統局表示，上半年國民經濟運行在合理區間，新質生產力培育壯大，高質量發展向新向優。也要看到，外部不穩定不確定因素較多，國內供強需弱矛盾突出，經濟向好基礎還需鞏固。下階段，堅持穩中求進、提質增效，加大逆周期和跨周期調節力度，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力建設強大國內市場，加緊培育壯大新動能，加力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

關注政治局會議會否推新政策

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，投資收縮是第二季GDP疲弱的主因，他說中國在下半年仍需出台支持增長的政策，最好在第三季度結束前完成，「七月的政治局會議是我們密切關注的事件。」

