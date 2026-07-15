中國5月增持美債82億美元 終止連續3個月減持
更新時間：10:19 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:19 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:19 2026-07-15 HKT
美國財政部公布最新數據，5月海外投資者持有的美國國債按月增加185億（美元，下同），總額升至9.37萬億元，為歷史第二高。中國5月增持美國國債，結束之前連續3個月的減持。
日本為美國國債最大海外持有國，持倉減少668億元，減至1.14萬億元。日本當局今年較早時曾干預外匯市場沽美元買日圓，有分析認為相關行動涉及出售部分美債持倉。
第二大持有國英國，持倉增加111億元，增至9486億元。另外，第三大持有國中國的持倉增加82億元，增至6593億元，有分析指比利時的持股包括中國託管賬戶，其持有量亦按月增加。
加拿大波動較大，增持387億元美債，持有總額升至4358億元。
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