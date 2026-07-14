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沃什重申對通脹零容忍 冀確保貨幣政策正確 「令過去5年通脹成歷史」

宏觀經濟
更新時間：22:00 2026-07-14 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-14 HKT

聯儲局主席沃什表示，現時正處於歷史轉捩點，聯儲局正確保貨幣政策正確，令過去5年通脹成歷史。

沃什：正處歷史轉捩點

聯儲局在沃什出席國會聽證會前上載講辭，重申對通脹「零容忍」，堅定致力於恢復物價穩定，並指出潛在的通脹水平主要取決於貨幣政策。他表示，「我們正處於歷史轉捩點，面對此刻是我們所有人的共同責任」，認為當貨幣政策正確，將令過去5年的通脹成為歷史。

沃什表示，目前經濟活動正穩步擴張，對近期發展情況展現韌性，而家庭消費增長溫和及製造業產出穩定上升，但房屋市場仍然落後。

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關注AI對通脹及就業影響

對於科技發展，沃什指出，商業投資顯著，反映數據中心及AI相關設備和軟件擁有巨大需求。他稱，不清楚AI的普及將為經濟帶來多大益處，但目前的「AI投資」將很快就被簡單地分為「投資」範疇，AI帶來新興經濟機會同時，亦為政策制定者帶來新的挑戰，聯儲局正密切關注有關變化對通脹和就業市場的影響。

他又引用數據指，截至今年首季末，設備投資總額增加約8%。其中高科技支出在過去四個季度累積增長近25%。

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