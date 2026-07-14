內地據報指示銀行票據轉貼現率不得低於0.5厘 避免過度壓價購票據

據路透引述消息報道，中國監管機構今日（14日）已向部分銀行發出指引，禁止其以低於0.5厘的利率進行票據再貼現操作，旨在遏制貸款需求疲軟背景下激進買入票據的行為。

月底低至0.01厘並不少見

此前，經濟低迷導致銀行近幾個月難以找到願意借款的客戶，轉而投向票據市場以滿足放貸配額並消化過剩流動性，導致票據再貼現率大幅下滑。交易員表示，月底出現低至0.01厘的利率並不少見。

報道指，是次加強監管是由於銀行爭相大量搶購票據時，票據利率下跌過快且過低，進而削弱監管機構引導市場預期的效果。另外亦有消息表示，監管機構可能擔心市場利用票據利率的劇烈波動來推測信貸增長的情況。

此外，據內媒財聯社引述消息指出，相關指引旨在引導機構降低對購買票據衝規模的依賴，避免機構之間過度壓價購票，認為0.5厘是一條交易參考利率線。受此影響，近期票據市場持續多日出現罕見全品類價格橫盤，成交量按年下降。