Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地據報指示銀行票據轉貼現率不得低於0.5厘 避免過度壓價購票據

宏觀經濟
更新時間：17:07 2026-07-14 HKT
發佈時間：17:07 2026-07-14 HKT

據路透引述消息報道，中國監管機構今日（14日）已向部分銀行發出指引，禁止其以低於0.5厘的利率進行票據再貼現操作，旨在遏制貸款需求疲軟背景下激進買入票據的行為。

月底低至0.01厘並不少見

此前，經濟低迷導致銀行近幾個月難以找到願意借款的客戶，轉而投向票據市場以滿足放貸配額並消化過剩流動性，導致票據再貼現率大幅下滑。交易員表示，月底出現低至0.01厘的利率並不少見。

報道指，是次加強監管是由於銀行爭相大量搶購票據時，票據利率下跌過快且過低，進而削弱監管機構引導市場預期的效果。另外亦有消息表示，監管機構可能擔心市場利用票據利率的劇烈波動來推測信貸增長的情況。

此外，據內媒財聯社引述消息指出，相關指引旨在引導機構降低對購買票據衝規模的依賴，避免機構之間過度壓價購票，認為0.5厘是一條交易參考利率線。受此影響，近期票據市場持續多日出現罕見全品類價格橫盤，成交量按年下降。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
7小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
11小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
3小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
7小時前
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 女子與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
社會
5小時前
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
02:39
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
社會
7小時前
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
影視圈
7小時前
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
生活百科
7小時前
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
19小時前