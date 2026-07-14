特朗普再度對伊朗實施海上封鎖 油價突破每桶85美元

伊朗局勢再度緊張，布蘭特期油價格相隔一個月重上每桶85美元；紐約期油則徘徊在80美元附近。布蘭特期油最新價格每桶85.34美元，升2.45% ; 紐約期油最新價格每桶 80.11美元，升2.52% 。

彭博報道，美國總統特朗普重新封鎖了途經霍爾木茲海峽的伊朗船隻，要求伊朗支付所有貨物的貨款，外加20%「保護費」，以一艘滿載超級油輪為例，約值3,000萬美元。中東衝突再升級令油價在短短兩日內累計上漲近一成。

美國中央司令部宣布，封鎖將於香港時間周三凌晨4時全面生效，並由美軍執行。特朗普強調，美國將向沙特、阿聯酋、卡塔爾、巴林及科威特等受保護國家收取費用。

由於霍爾木茲海峽承擔全球約五分之一原油及液化天然氣運輸，封鎖亦令歐洲天然氣價格急升逾 3%，創三個月新高。另外，伊朗曾在開放期間出口至少 5,700 萬桶原油，因此隨著政策重新實施，全球能源市場將面臨的巨大風險。

不過，阿聯酋向石油輸出國組織（OPEC）報告，六月原油產量升至每日 380 萬桶，較五月大增 171 萬桶。阿聯酋利用「暗航」油輪成功繞過衝突限制，並在退出 OPEC 後加快增產。