支持企業揚帆遠航 李家超：港可發揮平台作用

行政長官李家超出席大灣區環球業務拓展高峰論壇表示，國家「十五五」規劃指出，要深化粵港澳大灣區建設，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用的機制，支持香港深度參與高質量建設「一帶一路」，發揮專業服務優勢，協助企業走出去。李家超指出，香港可以發揮平台作用，連線市場、資本和標準，支持企業揚帆遠航。出海專班正積極跟進內地企業需求，為他們對接香港的專業服務、金融市場、人才等資源。李家超提到，很多內地企業正積極籌備在香港上市，利用香港金融優勢為出海籌備資本。

馬時亨：「東升西降」 中國政經地位提升

貿發局主席馬時亨表示，在特朗普出任美國總統後，全球形勢已經改變，反而中國成為一個穩定因素，很多國家都想與中國做生意。他認為，當前形勢顯示「東升西降」，中國在世界的政治和經濟地位越來越好，對內地企業出海和香港作為「超級聯繫人」都非常有利。

陳祖恒：港擁國際視野及專業服務能力

企業出海支援方面，生產力促進局主席陳祖恒指出，許多內地企業過去只做內銷，產品質量已達國際水平，但因不熟悉國際市場規則而不敢出海。他強調，香港擁有國際視野和專業服務能力，包括法律、財務、檢測認證、科研和物流等，可以一站式支援企業由內地標準轉向國際標準，再進入東盟、中東、歐美等新市場。

朱立翹：金管局研北都專屬融資方案

金管局助理總裁（銀行監護）朱立翹表示，在外圍環境複雜下，香港銀行體系仍然穩健，今年存款和貸款已升約5%，資本充足率和流動性遠高於國際標準。國際貨幣基金組織（IMF）最近對香港的評估亦確認金融環境維持滿意水平。她指出，全球29間系統性重要銀行全部在香港設有分支機構，本地亦有28間零售銀行，結合國際網絡和本地經驗，可全面支援實體經濟發展，特別是中小企出海和升級轉型。她提到，金管局正研究為北部都會區產業發展度身訂造融資方案。

渣打料美通脹暫時性 儲局未需加息

經濟展望方面，渣打大中華及北亞高級經濟師胡東安表示，人工智能和新能源需求屬於結構性需求，出口表現良好，觀察到北亞區韌性很強。不過，他指出通脹風險存在滯後性，美國會否加息是市場焦點，影響香港息口走勢。渣打認為，美國通脹雖然有機會上升，但可能是暫時性，聯儲局未必需要加息，香港息口可能維持現水平。

胡東安亦指，中國經濟開局良好，雖然第二季稍為放緩，但總理近期提到政策調整，下半年可能加大財政資源刺激經濟，這將惠及北亞區和香港。他提到，生產力局的中小企營商指數顯示，企業對外圍風險有擔憂，同時盈利受成本增加影響，凸顯開拓新市場的重要性。匯率方面，他觀察到越來越多企業將美元債務轉為港元或人民幣債務，以配合業務發展和降低融資成本。