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現貨金曾跌穿4000美元以下 分析憂通脹持續高企令金價受壓

宏觀經濟
更新時間：11:17 2026-07-14 HKT
發佈時間：11:17 2026-07-14 HKT

伊朗緊張局勢升級及聯儲局理事放鷹，增強了加息抑制通脹的可能，現貨金價一度跌穿每盎司4000美元，低見3983.74美元。

現貨金最新報4014.69美元；紐約期金報4017.6美元。

現貨金在周一（13日）曾跌穿4000美元，跌幅約2.9%。在美軍重新對伊朗港口實施海上封鎖並連日開火後，美國總統特朗普提出對經該水道運輸的貨物收取20%的補償。

伊朗局勢刺激油價上升，能源價格高企加強了對於聯儲局可能需要將高利率，應對頑固通脹的預期。聯儲局理事沃勒指，如果基礎通脹繼續表明通脹壓力廣泛存在，決策者就可能需要在近期加息。利率期貨顯示，交易員預期聯儲局本月加息概率為43%，利率一旦上升，對沒有息收的貴金屬不利。

相關文章：儲局「鴿派」突放鷹兼油價攀升 美國本月加息機率飆至43% 專家恐「突襲」加息

交易員密切關注聯儲局沃什周二首次以聯儲局主席身份出席的國會聽證會，觀望他對於利率前景的看法，同時勞工統計局同日會公佈6月CPI數據。

華僑銀行策略師Christopher Wong表示，金價暫時保持在4000美元附近，但市場可能正在尋找線索，若油價持續高企、收益率繼續上升，黃金的短期環境仍然充滿挑戰。

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