美科技業裁員加劇 引發大量員工不滿 近7成人支持設立AI主權財富基金

據外媒《CNBC》引述一項調查指出，隨着美國科技業裁員人數不斷增加，已引起了大多數美國員工的不滿，並有近七成人支持設立人工智能（AI）主權財富基金。

盼重新分配AI行業收益

調查機構Verasight於6月對1,690名成年人進行了一項全國性調查，顯示有69%美國人支持「強制」AI公司將其50%股份轉移給公共主權財富基金。該機構行政總裁Benjamin Leff 表示，「在公眾眼中，AI主權基金成為一種將AI行業收益重新分配給更廣泛社會的工具」。

報道指出，美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）早前提出了《美國AI主權財富基金法案》，一旦通過將使公眾持有美國最大AI公司50%的股權。桑德斯上月在一份聲明中亦表示，「這將確保AI帶來的經濟效益用於改善我們所有人的生活，而不僅是讓世界上最富有的人更加富有」。

他又指，AI的未來和人類的命運不應該由矽谷的億萬富翁們在閉門會議中決定，「他們只想著如何最大化自己的權力和利潤」。

逾9%勞動力恐失去工作

報道提到，美國科技業裁員人數不斷增加，令許多員工感到沮喪和擔憂；同時，各大公司卻不斷增加AI相關資本支出。高盛經濟學家Joseph Briggs在一份報告中估計，在未來10年的AI轉型過程中，美國超過9%勞動力（約1,500萬工人）可能會失去工作。

他表示，這將是在90年代末、本世紀初，以及其他重大技術變革時期所看到那種自動化和重新分配的衝擊；不過，他認為這些損失只是暫時的，因為他預計AI長遠會創造許多新的就業機會。

另一方面，研究公司Windfall Trust稱主權財富基金在AI領域可發揮多種作用，包括投資AI基礎設施來引領AI發展、持有AI公司股權，並為公共財政獲取一部分AI驅動的經濟利益。然而，主權財富基金在平衡公共利益和全球AI競賽之間，也可能面臨挑戰。