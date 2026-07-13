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美2年期國債息率升至16個月最高 受累油價上漲 憂聯儲局10月加息

宏觀經濟
更新時間：11:16 2026-07-13 HKT
發佈時間：11:16 2026-07-13 HKT

受美伊局勢再度緊張及油價上漲影響，市場猜測美國聯儲局將會收緊政策以控制通脹壓力，令美國2年期國債息率一度升至4.24厘，創逾16個月以來的最高水平。此外，美國10年期國債息率亦升至4.58厘水平。

據彭博報道，債息上升反映出市場越來越預期聯儲局將會更早加息，以抑制全球能源價格反彈帶來的物價壓力。隔夜指數互換（OIS）合約顯示，市場目前預計下一次加息將在10月，而一周前這一預期為12月。

長期美債將遭受最大衝擊

報道引述管理資產超過39億美元的Winthrop Capital Management投資總監Adam Coons指出，雖然他看好美元，但對長期美債持謹慎態度，因為美國經濟若繼續跑贏全球，通脹持續走高，長期美國國債將遭受最大衝擊。

他表示，將通過賣出歐元和日圓來為公司的美元多頭頭寸提供資金，主因這兩種貨幣的綜合息率較低，又指「美元目前可謂兩全其美，既能提供高收益，又受益於經濟成長」，並押注英國和歐洲的長期債券表現將優於美國債券。

關注本周公佈6月CPI數據

Brandywine Global Investment Management投資組合經理Jack McIntyre亦認為，美元近期強勢合理，因為美國經濟強勁，預期聯儲局將採取更鷹派立場，市場對美債配置比例將較低。

另一方面，投資者本周將密切關注美國6月消費者物價和批售物價的關鍵數據，為沃什領導聯儲局本月晚些時候召開會議前出爐的最後一份通脹數據，將為評估利率前景的投資者提供重要線索。此外，投資者還將關注沃什作為聯儲局主席的首次國會聽證會，預計將於周二舉行。

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