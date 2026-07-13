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無處可逃的錨：全球貨幣定價的四維坐標與市場實踐｜陳新燊

宏觀經濟
更新時間：08:00 2026-07-13 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-13 HKT

一、前言：傳統框架的解釋邊界

全球宏觀市場存在一個長期被忽視的尺度錯位。用GDP增速、利率利差、通脹水平去解釋美元指數的年度波動時，傳統指標往往有效；但當試圖用同一套邏輯解釋為何美國財政赤字持續擴張、債務規模屢創新高，而美元儲備地位依然穩固時，這套工具便顯得力不從心。

這不是傳統框架的「錯誤」，而是其「解釋邊界」的問題。經濟增速、就業數據、通脹水平本質上是周期變量，擅長解釋1至3年內的匯率波動；而儲備貨幣地位是一種結構現象，需要在10至30年的尺度上理解。將周期工具用於結構問題，必然產生悖論：日本維持超低利率且財政負債龐大，日圓卻未能獲得與經濟體量匹配的儲備地位；歐元區擁有龐大內部市場，卻始終無法撼動美元的主導格局。

這些異象提醒我們：現代全球貨幣體系早已脫離單一經濟體基本面的短期約束，轉而由跨境清算網絡、分層資產池、抵押品循環機制與制度預期構成的金融基礎設施所塑造。筆者大膽嘗試創立一套《貨幣四維定價理論》分析框架——從流動性、市場深度、信用、制度四個維度，拆解全球儲備貨幣的底層運行邏輯。需要明確的是，這一理論並非對傳統指標的否定，而是對其解釋邊界的補充：基本面決定匯率波動，基礎設施決定貨幣國運。

二、理論重構：四個維度與它們的交互

傳統宏觀分析的真正缺陷，在於將「貨幣「僅僅理解為商品貿易的計價與支付手段。全球外匯每日平均交易量已突破7萬億美元，遠遠超過實體貿易規模；跨境抵押品循環、衍生品保證金網絡、分層資本配置已成為貨幣職能的核心場景。

基於這一現實，我們需要建立一個新的評估體系：

1. 流動性是全球準入門檻，決定貨幣能否實現大規模、低摩擦、全天候的清算與周轉；

2. 市場深度是資本承載能力，決定貨幣能否承接從短期周轉到長期儲值的多層級資金；

3. 信用是槓桿體系的基石，依托標準化、可跨境流通的抵押品網絡支撐全球金融合約；

4. 制度是長線資本的預期錨，提供跨周期配置所需的規則穩定性與司法中立性。

四個維度並非簡單並列，而是存在清晰的層級與交互。流動性是必要非充分條件——它決定資金「敢來」；市場深度決定資金「能留多久」；信用支撐資金「能撬動多大槓桿」；制度則決定資金「是否願意跨越周期布局」。

單一維度的局部突破無法觸發體系級替代，但四個維度的同步弱化卻可能導致體系級崩塌。

三、維度一：流動性——網絡效應與清算基礎設施

流動性的核心不是「交易量」，而是清算基礎設施的鎖定效應。美元之所以成為全球金融市場的底層載體，根源在於二戰後建立的制度路徑：從布雷頓森林體系到石油美元循環，從SWIFT報文系統到芝加哥商品交易所的大宗商品定價，美元嵌入了一個自我強化的網絡。全球約88%的外匯交易涉及美元，這一比例本身構成了壁壘——即使某種貨幣在理論上更「便宜」，市場參與者也無法承擔切換清算網絡的協調成本。

歷次危機中的美元流動性虹吸，表面看是避險情緒，實質是全球金融合約的強制履約結構。以2008年金融危機為例：全球銀行體系持有大量美元計價的衍生品和回購合約，當市場波動率上升時，這些合約的保證金追繳機制自動觸發美元需求，與投資者情緒無關。這種「制度性需求」是流動性維度的深層護城河。

然而，網絡效應並非不可破解。它需要兩個前提：持續的使用者共識，以及不可替代的清算基礎設施。一旦主要貿易集團建立起並行的清算網絡，並配套足夠的商品計價場景，網絡效應可能非線性衰減——這正是當前部分能源貿易「去美元化」的潛在威脅所在。

四、維度二：市場深度——規模與結構的雙重標準

市場深度常被誤解為「金融市場體量龐大」，但真正的標準在於資產結構的異質性與分層能力。美元金融市場之所以成為全球資本的「蓄水池」，不僅因為規模大，更因為它提供了無斷層的資產譜系：短期國債滿足機構周轉，投資級企業債提供槓桿工具，權益市場承接超長周期資本儲值，衍生品市場實現風險對沖。

對比之下，歐元區的困境在於「統一貨幣與獨立財政」的結構性矛盾。各成員國財政獨立導致主權信用分化，無法形成像美債那樣無風險屬性的統一核心資產；日本金融市場則品類單一、收益空間狹窄，難以承載尋求超額回報的全球資本。

這裏需要引入一個反例以明確邊界：瑞士法郎。瑞士經濟體量遠小於日本或歐元區，但瑞士法郎長期享有避險地位。原因在於其市場深度雖不夠「大」，卻足夠「精」——法律體系完善、資產保護嚴格、銀行體系穩健，形成了針對特定資本（避險資金、私人財富）的精準承載能力。這說明，市場深度的評估必須結合目標資本類型，而非單純比較GDP或股市市值。

五、維度三：信用——從主權背書到抵押品網絡

現代貨幣信用體系已經發生一次靜默的範式轉移。它不再單純依賴主權政府的財政償付能力，而是依托標準化、可跨境流通、可反覆質押的金融抵押品循環。在這一框架下，美債的全球獨特性得以凸顯：它不僅是主權債務，更是全球回購市場、衍生品保證金、央行互換額度的統一定價基準與質押工具。

但「信用「維度本身包含三個常被混淆的層次：主權財政信用（政府償債能力）、央行貨幣政策信用（通脹控制承諾）、以及金融抵押品信用（跨境可質押性）。當前美元體系面臨的真正挑戰，在於主權財政信用與金融抵押品信用之間的內在張力——美國國債總額已突破不可想像39萬億美元，財政赤字常態化，主權層面的償債壓力正在侵蝕抵押品層面的「無風險」屬性。

這裏存在一個「信用悖論」：全球金融體系越依賴美債作為抵押品，美債規模就越被迫擴張以滿足流動性需求；但規模擴張又削弱其主權信用，最終反噬抵押品地位。這一悖論尚無解決方案，也是美元體系最脆弱的內生裂痕。

六、維度四：制度——從規則穩定性到司法中立性

制度維度是長線資本（主權基金、養老基金、家族辦公室）的核心考量，其關鍵不在於「法律是否完善」，而在於違約處置與資產保護的可預期性。美元體系過去的制度溢價，源於成熟的破產法體系、標準化的金融監管、以及清晰的跨境違約處置路徑。

然而，2022年俄羅斯外匯儲備被凍結事件標誌著一個轉折點：制度維度正在從「規則穩定性」向「司法中立性」裂變。過去，投資者假設制度是「中性的規則集合」；現在，他們必須評估制度是否會被「武器化」為地緣政治工具。

這對長線資本是致命的。它們可以承受低回報，甚至可以承受波動，但無法承受不可預期的資產沒收。當美元體系從市場化規則的主導地位，逐步轉變為綁定大國權力的金融工具時，制度維度正在經歷緩慢但真實的折價。

需要指出的是，這一折價是邊際上的、漫長的，不會一夜之間摧毀美元地位，但它會推動資本在制度層面尋求「多法域分散」。

七、四維協同：去美元化的真實進展與認知誤區

四個維度協同運轉，意味著對去美元化的評估必須避免「維度錯配」。當前市場的普遍誤區，是將貿易結算層面的局部進展等同於儲備貨幣地位的動搖。

事實是：能源貿易中本幣結算的增加、黃金購買的上升、以及加密貨幣的短期流動性優勢，確實構成了真實的變化。但這些進展大多集中在流動性維度的局部場景，尚未形成市場深度、信用抵押品、制度規則的配套體系。黃金具備信用中立優勢，但缺乏清算網絡與資產池；加密資產具備技術流動性，但缺乏制度背書與信用槓桿。

人民幣國際化是一個更具分析價值的案例。在跨境流動性維度（CIPS支付系統、雙邊貨幣互換），人民幣已實現階段性突破；依托龐大的實體貿易底盤，在能源與大宗商品結算領域也取得進展。但短期內，外匯管制構成制度維度的硬約束，而國債市場的外資持有結構、收益率曲線的定價深度，又限制了其作為全球抵押品的信用維度。這裏確實存在「雞生蛋、蛋生雞」的路徑依賴：沒有外匯管制開放，難以吸引長期資產配置；沒有資產深度，制度開放又可能引發資本流動衝擊。

突破這一困境的路徑，不太可能是「全面自由兌換」的休克式改革，而更可能是「離岸市場+大宗商品計價+區域互換網絡」的漸進式演進。這是一條極具潛力但周期漫長的路徑，在可見的未來，現有格局仍難顛覆。

八、技術躍遷：數字基礎設施是加速器，不是替代器

CBDC與分布式賬本技術確實在重塑跨境清算的成本結構。它們使後發貨幣有可能降低對傳統代理行網絡的依賴，在數字層面建立新的流動性通道。但技術可以解決「成本問題」，卻無法自動創造「信任問題」的解決方案。

網絡效應的本質是協調博弈，而非技術效率。即使技術降低了清算成本，全球資本是否願意遷移到一個新的數字網絡，仍取決於該網絡能否同時提供市場深度、信用抵押品與制度保護。因此，CBDC更可能催生「區域性四維子系統」（如金磚國家清算網絡、東盟本幣結算體系），而非直接替代美元的全球主導地位。

真正的技術紅利，在於支付基礎設施層面的多元化，而非貨幣本身的替代。對投資者而言，這意味著需要關注下一代金融科技標的，但不應將其視為美元資產的 馬上替代。

九、投資者的生存策略：分層配置與動態再平衡

面對四維格局的緩慢演變，投資者應避免「持有美元」與「拋棄美元」的二元對立，轉而建立抗脆弱的多維組合：

流動性維度：保留美元高流動性資產（如短期美債、貨幣基金），這部分定位為「金融基礎設施的使用費」，重在支付效率而非獲取收益。

信用維度：配置實物黃金及稀缺資源資產，作為主權信用透支的尾部對沖。黃金不是美元的替代者，而是美元體系內生性悖論的對沖工具。

市場深度維度：按資金久期分層持倉。短期（1年內）聚焦高流動性結算資產；中期（1至5年）配置投資級債券，跨幣種分散（美元、歐元、部分新興市場本幣債）；長期（5年以上）布局權益與實物資產，捕捉非美元經濟體的增長溢價。

制度維度：堅持多法域均衡配置，將資產分散於不同法律轄區（如新加坡、瑞士、香港），降低單一制度武器化的風險。同時，以觀察倉形式納入支付基礎設施與數字資產標的，不追求短期收益，而是保持對技術路徑的跟蹤能力。

十、總結：錨仍在，但鏈條正在銹蝕

所謂「無處可逃的錨」，本質上描述的是路徑依賴下的短期均衡，而非永恒宿命。全球貨幣霸權的更叠從來不是短期革命，而是持續數十年的動態演進。當前美元體系的四個維度中，流動性與市場深度依然穩固，信用維度出現內生性裂痕，制度維度則面臨緩慢但真實的折價。

對投資者最危險的動作，不是持有美元，而是因誤判體系崩潰的速度，在轉換間隙期被強制擠出。同樣危險的，是在四維格局尚未重組之前，過早地將全部籌碼押注於單一替代資產。

全球資金流動永遠選擇路徑上的最優解，而在維度尚未徹底重組的當下，美元仍是那個主導性的錨，只是錨的鏈條，已經開始銹蝕，但仍然是無可奈何，無可選擇的選擇。

陳新燊

陳新燊資深金融人簡介:

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問

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