沃什公佈五大工作組負責人 為改革聯儲局鋪路

聯儲局主席沃什公佈了5個工作組的負責人名單，這些工作組將審視聯儲局在政策制定關鍵領域的做法，並可能推動大範圍改革。

據彭博報道，工作組負責人包括知名學者、前央行官員和企業高管。5個工作組將分別研究溝通機制、資產負債表、聯儲局「現有數據來源的使用和依賴」、生產率與就業，以及央行的「通脹框架」。

改進政策制定手段和方法

沃什周四在聲明中表示，每個工作組都將仔細考慮政策制定者的手段和方法、分析工具以及政策框架是否可以改進，他又指「目標很明確，確保聯儲局在這個關鍵時期能夠處於最有利的位置，以實現我們的目標。」他在6月宣布正設立這些工作組時表示，預計各小組將在年底前分享其結論，其外部專家將獲得聯儲會工作人員的支持。

稱負責人均為各界頂尖人才

沃什昨日又指這些工作組負責人是「來自各個領域的頂尖人才」。前英國央行行長Mervyn King、華盛頓大學學者Peter Fisher以及前巴西央行行長Arminio Fraga將共同領導溝通機制工作組。

哈佛大學的Karen Dynan、前印度央行行長Raghuram Rajan以及哈佛大學經濟學教授Jeremy Stein將共同領導資產負債表工作組。至於哈佛大學的Raj Chetty、沃爾瑪前執行長Doug McMillon以及芝加哥大學的Kevin Murphy將共同領導數據工作組。

另外，Andreessen Horowitz的Marc Andreessen、斯坦福大學的Charles I. Jones以及微軟執行副總裁兼Xbox執行長Asha Sharma將領導生產率與就業工作組。而哈佛大學的Greg Mankiw、紐約大學的Thomas Sargent以及國際清算銀行前經濟顧問William White將領導通脹框架工作組。

