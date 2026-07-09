中小企第三季營商信心略回升 惟對短期業務及利潤前景仍審慎

香港生產力促進局公布今年第三季「渣打香港中小企領先營商指數」，綜合營商指數錄得44.1，較上季輕微回升0.8。生產力局首席市場總監馮嘉寶指，調查反映中小企在外圍環境改善下，整體營商信心略為回升，但仍維持審慎態度。

調查顯示，五大分項指數中，「環球經濟」分項指數錄得顯著反彈，按季上升12.2至33.1，重回2025年第四季水平。當中「進出口貿易及批發業」及「專業及商用服務業」的升幅最大，分別上升15.6及15.3。其餘四項分項指數表現大致平穩，「招聘意向」錄得50.5，「投資意向」錄得50，均維持於50中性水平線或以上。惟「營業狀況」及「盈利表現」分別為40.5及37.8，仍低於50，馮嘉寶指反映中小企對短期業務表現及利潤前景仍抱持審慎看法。

本地消費行業提價能力較弱

調查指，64%受訪中小企預期本季原材料成本上升，惟僅19%計劃上調貨品或服務價格。被問及中小企提價能力，渣打大中華及北亞高級經濟師胡東安認為，能源及電子相關價格大幅上升，本地亦面對能源、薪酬及進口貨品價格壓力。他指企業能否將成本轉嫁消費者，很取決於所屬行業及經濟環境，本地消費及競爭較大的行業提價能力相對較弱，盈利受壓；但針對特定市場或需求彈性較低的行業，提價能力可能較高，他形容這是「全球見到的現象」。

地緣政治憂慮紓緩 油價回落

胡東安表示，第三季指數有所改善，主要受惠於4月美伊停火以來地緣政治憂慮紓緩，以及全球油價回落至衝突前水平。他指即使近日美伊戰爭聲音再現，市場已大致消化，油價及供應鏈調整經過4個多月已基本完成，對中小企出口未必有太大影響。他又指，香港出口約七成與電子及人工智能相關，AI超級周期似乎未受地緣政治影響，美國、中國、歐洲對AI及數據中心的投資將持續，對香港出口及轉口前景相對正面。

零售業受多重因素影響

零售業方面，調查指零售業行業指數輕微下跌1.0至41.6。胡東安解釋，零售業信心下跌受多重因素影響，雖然內地旅客增加，但全球機票價格上升令中國以外旅客增幅放緩，同時港人消費意欲仍偏弱，正面與負面因素交織下，本地中小企感受到壓力。不過他指招聘意向維持在50水平以上，反映中小企對中長期信心持平。

考慮各業務環節引入AI

調查顯示，不少中小企正考慮在各業務環節引入人工智能，應用範圍涵蓋處理日常文件、回覆客戶查詢、了解海外法規要求、宣傳及市場分析等，以提升出海競爭力。不過，中小企在應用人工智能推動出海過程中仍面對多方面支援缺口，當中以員工人工智能培訓最為迫切（43%），其次為網絡安全支援（38%）、實際應用技術支援（37%）及選擇合適AI方案指引（29%）。

