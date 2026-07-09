內地6月CPI按年升1%略低預期 PPI大升4.1% 創近4年高位

內地公佈6月份居民消費價格（CPI）按年上漲1%，略低於市場預期，並創近3個月最低升幅，前值則為1.2%；而工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲4.1%，符合市場預期，並創近4年高位，前值則為3.9%。

核心CPI按年上漲1%

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，6月份受季節性因素和國際市場價格波動等因素影響，CPI按月下降0.3%，按年上漲1%；扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1%，繼續保持溫和上漲。

工業消費品價格漲幅回落

她提到，國際輸入性因素等帶動國內工業消費品價格漲幅回落，其中工業消費品價格按年上漲2.9%，漲幅比上月回落1個百分點，其中黃金飾品和汽油價格漲幅分別回落至28.1%和17%；個人護理用品和家用器具價格分別上漲2.3%和2.2%，漲幅均有回落。

此外，食品價格下降1.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點，其中豬肉價格下降15.9%；鮮菜、鮮果、糧食、食用油、奶類、水產品價格降幅在0.3%至1.7%之間；雞蛋價格上漲20%；羊肉、牛肉和禽肉類價格漲幅在1.4%至6%之間。

煤炭開採和洗選業上漲20.6%

PPI方面，內地部分行業需求增加，但受國際原油價格下行等因素影響，按月下降0.3%，按年上漲4.1%。她提到，煤炭開採和洗選業上漲20.6%，電氣機械和器材制造業上漲5.1%，計算機通信和其他電子設備制造業上漲3.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲3.1%，漲幅比上月均擴大。

至於價格下降的行業中，非金屬礦物制品業下降4.4%，降幅比上月收窄0.7個百分點，電力熱力生產和供應業下降4.4%，降幅與上月相同，酒飲料和精制茶製造業、汽車製造業分別下降5.3%和2.1%，降幅比上月分別擴大3.4個和0.1個百分點。