儲局會議記錄揭分歧 諾亞料焦點轉向通脹風險 續看好AI實體基建及黃金

美國聯儲局周三（8日）公布6月16至17日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議記錄後，諾亞控股CIO辦公室主編陳昆才表示，市場關注點正從「何時減息」逐步轉向長期利率及通脹風險，並認為AI資本開支正從科技主題演變為影響宏觀經濟與資產定價的重要變量，繼續看好AI實體基建、黃金及全球多元資產配置，但謹慎看待超長期美國國債。

關注高利率是否維持更長時間

諾亞指出，最新會議記錄刪除了先前偏向寬鬆的政策措辭，顯示委員會內部對於未來利率路徑仍存在明顯分歧，部分委員甚至認為進一步加息仍具有合理性。該公司認為，市場關注的焦點正逐步從「下一次減息何時到來」，逐漸轉向更長期問題，即在財政擴張持續、AI相關資本支出加速增長，以及通脹仍具韌性的環境下，高利率是否將維持更長時間。

公司進一步分析，這意味着全球資產市場已開始對「貨幣之錨」進行重新定價，當生產力、資本結構與文明發展階段同步進入重估周期時，重新定價的範圍不僅限於股票和債券，更包括支撐整個全球資產體系運作的貨幣框架本身。

AI投資機會不再局限AI本身

今次會議記錄另一值得關注的趨勢，是AI同時在「增長」與「通脹」兩個層面產生影響。該公司指出，AI相關資本支出已開始明顯牽動企業投資、能源需求、生產效率，以及市場對通脹預期，使AI逐漸進入央行的政策分析框架，成為宏觀經濟的重要變量。

公司認為，AI投資機會已不再局限於模型本身，而是進一步延伸至支撐AI運行的基礎設施體系，包括數據中心、電力、電網、儲能、網絡連接及相關實體資產。

不過，諾亞指市場短期內仍可能圍繞利率走勢反覆震盪，但認為長期資本開支周期帶來的結構性機會更值得關注。

公司將持續看好AI實體基礎設施，電力、電網、儲能及數據中心仍是AI資本週期中最具確定性的長期受益方向；維持對AI核心算力資產的積極觀點，關注具備真實盈利能力及持續現金流的核心企業，對高估值的軟件平台採取精選策略；看好黃金與硬通貨；維持對超長久期美國國債的謹慎觀點，以及堅持全球多元資產配置。