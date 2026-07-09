日央行前官員料加息步伐加快 息率或升至2厘以上

日本央行前官員、東京大學名譽經濟學教授渡邊努（Tsutomu Watanabe）周三（8日）表示，央行可能於今年稍後時間加快加息步伐，最終推動基準利率突破2厘以上；此前日本央行曾在6月中旬加息0.25厘至1厘，為1995年以來新高。匯市方面，日圓匯價微升約0.1%，其中美元兌日圓報162.45；每百日圓兌港元報4.82算。

渡邊努接受彭博訪問時表示，利率最終峰值相信將高於目前大多數人預期，最終利率將會在2厘、或略高於2厘。

渡邊努又指，央行在政策上一直採取「被動」方針，力求實現工資上漲帶動需求主導物價上漲的良性循環，隨着通脹接近2%目標，委員會或轉向更積極立場，以防止物價增長過快。

倘明年通脹加劇 或被迫迅速加息

身為日本頂尖通脹專家之一的渡邊努認為，當地通脹過熱的嚴重威脅尚未出現，日本央行仍有時間評估薪資增長勢頭，並等待今年稍後公佈的有關2027年薪資增長前景的資訊。

不過，渡邊努亦指出，若增長動力與過去數年一樣強勁，明年通脹有可能超過2%，或迫使日本央行轉變立場，以更緊縮的政策措施來抑制通脹，「可能被迫迅速加息」。

報道提到，日本央行在行長植田和男領導下，已五度上調基準利率，而最近一次加息在上個月，將利率提高至1厘，創31年來最高水平。另據6月加息後的一項調查顯示，多數經濟學家預期央行在年底前會再次加息，此輪周期最終利率可能為1.75厘。