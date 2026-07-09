韓國下周議息前 央行行長稱有必要適當時候加息 韓元仍先升後跌

韓國央行行長申鉉松在國會表示，政策利率需要在適當的時候上調，進一步強化了其鷹派立場。目前市場普遍預期韓國央行將在7月16日的會議上將基準利率由2.5厘上調至2.75厘。匯市方面，韓圜一度升值後回跌，暫報1,507.18韓圜兌1美元，跌約0.2%。

金融穩定風險上升

據彭博報道，申鉉松在國會上發言時指出，關於未來貨幣政策的走向，考慮到通脹率持續高於目標水平、經濟增長改善及金融穩定的風險上升，有必要在適當的時候提高基準利率。

報道提到，這呼應了韓國央行自5月份以來的鷹派轉變，當時央行將2026年經濟成長預期上調至2.6%，並暗示通賬、經濟增長、匯率和金融失衡等因素正日益指向同一政策方向。

通脹仍將居高不下

韓國央行預計，即使油價下跌帶來一定緩解，通脹仍將居高不下，強勁的國內需求將抵銷部分通縮影響。該行還警告，隨著首爾房價加速上漲和槓桿驅動型投資增加，金融失衡正在加劇。鑑於近期地緣政治緊張局勢加劇了市場波動，該行將繼續採取措施穩定市場，同時全球貨幣政策和AI相關投資仍存在不確定性。

