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香港互認基金去年內地淨申購增2.3倍 85產品獲兩地認可

宏觀經濟
更新時間：09:47 2026-07-09 HKT
發佈時間：09:47 2026-07-09 HKT

隨着內地與香港金融市場互聯互通持續深化，兩地基金互認安排的優化措施成效顯著。財經事務及庫務局局長許正宇在書面回覆立法會議員提問表示，受惠客地銷售比例限制放寬等新措施，去年全年香港互認基金在內地的淨申購額達825億元人民幣，按年大增2.3倍，而截至今年5月底，共有85個基金獲兩地監管機構認可。

許正宇：大幅提升靈活性

許正宇指出，相關措施大幅提升基金安排的靈活性和規模。去年起實施的互認優化安排，主要包括將香港互認基金在內地的客地銷售比例限制，由原來的50%大幅放寬至80%。同時新規亦允許香港互認基金將投資管理職能，轉授予與管理人屬於同一個集團的海外資產管理機構。

許正宇強調，證監會將繼續與本地基金經理保持緊密溝通，鼓勵他們基於自身業務發展的策略與安排等因素，積極參與基金互認安排。特區政府及監管機構亦會持續與內地當局商討不同的互聯互通優化方案，以全力支持兩地金融市場的長遠發展。

港交所設立的綜合基金平台首階段，截至5月底已成功吸引55間金融機構參與。該平台預期於今年下半年進一步擴展功能，推出「平台及代理人服務」。他期望此舉能有助降低基金行業的准入門檻、擴闊分銷網絡，從而降低交易成本及提升運作效率，吸引更廣泛的業界參與。

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