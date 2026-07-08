內地據報開會限制境外訪問先進國產大模型 阿里及智譜等均有出席

內地AI相關股回升之際，據路透引述消息報道，中國有關部門在過去1個月與多家科技企業舉行會議，討論可能限制境外用戶訪問中國最先進AI模型，其中包括尚未發布的模型。

將前沿AI視為須管控資產

報道指出，此次會談是北京近期採取一系列措施力圖將本土AI技術留在國內之後進行，反映中國與美國一樣，將前沿AI視為須管控的關鍵國家資產。

洩露技術或觸犯國安法

報道又指，會談由中國商務部牽頭，出席企業包括阿里（9988）、字節跳動和智譜（2513），討論了對最先進AI模型加以限制，包括閉源和更為開放的模型版本。其中一位消息人士稱，與會者還討論了將任何洩露或竊取專有AI技術的行為，定為觸犯中國《國家安全法》的犯罪行為。

該消息人士補充，官員們還提出了實施新措施的可能性，以限制哪些人可以為內地AI初創企業提供資金。不過，潛在限制措施範圍仍在討論中，而且這些限制可能只適用於未來的模型，目前尚不清楚這些限制何時會生效，甚至最終是否落地。

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