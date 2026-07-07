黃金中央清算系統試運｜交銀香港參與多貨幣交易及清算 推動本港黃金市場互聯互通

香港黃金中央清算系統今日啟動試運行，交通銀行（香港）表示，該行以臨時直接參與者身份，與多家中外資金融機構開展香港黃金對人民幣、港元、美元及歐元等多貨幣對交易，並成功完成相關黃金清算，驗證系統可靠性及清算效率。

以臨時直接參與者身份參與

交銀香港表示，交通銀行副行長周萬阜今日（7日）上午在港出席由金管局、證監會、港交所及債券通公司聯合主辦的「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」。活動期間舉行「香港黃金中央清算系統試運行啟動儀式」，正式宣布系統試運行啟動，標誌香港建立國際黃金交易市場進程中的重要里程碑。

交銀香港指，系統試運行首日，以臨時直接參與者身份，參與香港黃金對人民幣、港元、美元、歐元等多貨幣對交易，並成功完成相關黃金清算。該行表示〝有關安排充分驗證黃金中央清算系統的可靠性及清算效率。

參與清算規則制定及系統測試

交銀香港為港金結算董事會成員機構之一，該行表示，在香港黃金中央清算系統建立過程中，一直與財經事務及庫務局及其他董事會成員機構協作，積極參與清算規則制定、清算系統測試等前期籌備工作，為系統成功試運行提供支持。

推動內地黃金市場互聯互通

交銀香港表示，未來將依託香港黃金中央清算系統的交易及清算資質，以及交通銀行總行的上海黃金交易所主板、國際板會員資格，積極開展香港黃金市場交易及清算業務，推動本地黃金交易生態圈多元發展。

該行又指，將繼續推進與內地黃金市場的互聯互通，提高人民幣在黃金定價與交易中的國際影響力，為加快建立香港國際黃金交易中心作出貢獻。

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